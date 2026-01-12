Mönchengladbach, VIVA – Gol del lateral Selección Nacional de Indonesia, Kevin Dickscoloreando una victoria aplastante Borussia Mönchengladbach arriba Augsburgo con un marcador de 4-0 en la jornada 16 del partido de la Bundesliga. El partido se disputó el domingo, hora local, en el estadio Borussia-Park de Mönchengladbach.

Kevin Diks puso su nombre en el marcador al ejecutar un penalti en el minuto 20. Este gol fue uno de los factores determinantes del dominio del Mönchengladbach, según consta en los datos oficiales de la Bundesliga.

Además de marcar goles, Kevin Diks también se mostró sólido en defensa. El jugador de 29 años registró una precisión en los pases del 90 por ciento y registró tres intercepciones y seis despejes a lo largo del partido.

La gran victoria del Mönchengladbach se completó con el gol de Joe Scally en el minuto 8 y los dos goles de Haris Tabakovic, que llegaron en el minuto 36 y 61 respectivamente.

Este resultado hizo que el Borussia Mönchengladbach ascendiera al décimo lugar en la clasificación de la liga alemana con 19 puntos en 16 partidos. Mientras tanto, Augsburgo se encuentra estancado en la 15ª posición con una colección de 14 puntos.

Desde que sonó el primer pitido, Mönchengladbach inmediatamente pareció presionar. Esta presión dio sus frutos rápidamente cuando Joe Scally abrió la ventaja de los anfitriones en el octavo minuto, poniendo el marcador 1-0.

El dominio del Mönchengladbach continuó después de que le concedieran un penalti. Se concedió un penalti después de que el jugador del Augsburgo Mads Pedersen hiciera una mano en el área prohibida. Kevin Diks, que actuó como verdugo, cumplió perfectamente su cometido y le dio al Mönchengladbach la ventaja de 2-0 en el minuto 20.

La ventaja de los locales aumentó en el minuto 36. Haris Tabakovic marcó un gol de cabeza tras recibir un pase de Luca Netz, por lo que el marcador cambió al 3-0 en el descanso.

Al iniciar la segunda mitad, el Mönchengladbach no relajó sus ataques. Haris Tabakovic volvió a poner su nombre en el marcador en el minuto 61 tras aprovechar un pase de Franck Honorat para marcar su segundo gol en este partido y ampliar la ventaja a 4-0.

En el tiempo restante del partido, ambos equipos se lanzaron ataques entre sí. Sin embargo, no se marcaron más goles hasta que sonó el pitido final. El 4-0 para la victoria del Borussia Mönchengladbach duró hasta el final del partido.