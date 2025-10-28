El gobierno y la industria hacen sinergias para impulsar el rendimiento energético

Jacarta – Ministerio Energía y Recursos Minerales (EMR) expresó nuevamente su agradecimiento a los actores de la industria y socios estratégicos que contribuyen al desarrollo del sector energético nacional.

Lea también: Con el apoyo de Danantara, el Viceministro de Energía y Recursos Minerales promueve la conversión de residuos en energía para convertirla en un pilar de la seguridad energética nacional



A través de la Noche de Premiación del Premio Subroto 2025, el ministerio otorgó premios a los gobiernos central y regionales, entidades comerciales e individuos que se consideró que tuvieron el mejor desempeño durante todo el año. Este evento también forma parte de la conmemoración del 80 Aniversario de Minería y Energía.

En su discurso, Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia expresó su profundo agradecimiento a todos los interesados ​​por el apoyo y colaboración que se ha llevado a cabo.

Lea también: Ministerio de Energía y Recursos Minerales fortalece recursos humanos y abre 276 mil oportunidades laborales en el último año



«No podríamos haber logrado todo esto sin la ayuda de los empresarios. Así que tengo que decir desde el fondo de mi corazón, gracias por su contribución», dijo Bahlil en Yakarta, citado el martes 28 de octubre de 2025.

Según Bahlil, una serie de logros importantes en el sector energético muestran resultados reales de la sinergia entre el gobierno y el mundo empresarial. Uno de ellos es el aumento nacional del petróleo, que ha alcanzado el objetivo del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) de 605 mil barriles por día (bpd). Este logro no puede separarse de las políticas gubernamentales que brindan flexibilidad en los esquemas de contratos de producción compartida, así como una mayor eficiencia en el sector upstream de petróleo y gas.

Lea también: Manteniendo la seguridad energética nacional, Pertamina Patra Niaga recibe el reconocimiento de ESDM



El Ministerio de Energía y Recursos Minerales también colabora con los gobiernos locales en la recopilación de datos sobre pozos petroleros comunitarios en varias regiones. Se registra que hay alrededor de 45 mil pozos populares que serán objeto de mejoras de gobernanza a través de asociaciones con MIPYMES, cooperativas y Empresas de Propiedad Regional (BUMD).

«Para que puedan gestionarlo, pero con condiciones, el medio ambiente debe ser bueno, la seguridad en el trabajo debe ser buena. Y KKKS debe comprar a un precio ICP del 80%. De esta manera, la gente puede hacer un buen trabajo. Sin tener que estar acompañado por el miedo», dijo Bahlil.

El gobierno también presta gran atención al sector eléctrico. PT PLN (Persero) recibió el encargo de acelerar el suministro de electricidad para 5.700 personas aldea y 4.400 caseríos que aún no disfrutan del servicio eléctrico. Se espera que el Programa de Electricidad Local y la Asistencia para la Instalación de Nueva Electricidad (BPBL) fomenten el acceso equitativo a la energía en toda Indonesia.