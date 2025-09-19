El gobierno y el DPR acuerdan la postura propuesta de APBN 2026

Yakarta, Viva – El gobierno a través del Ministerio de Finanzas y la agencia de presupuesto alias Banggar) del Parlamento indonesio, ha acordado propuesta Presupuesto de ingresos y gastos estatales (APBN) en 2026.

En el acuerdo, el gasto estatal se estableció en RP 3,842.7 billones con ingresos estatales de RP 3,153.6 billones. Por lo tanto, el déficit presupuestario está diseñado de RP 689.1 billones o equivalente al 2.68 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Ministro de finanzas, Purbaya Yudhi Sadewaexpresando aprecio por el trabajo mutuo que se ha llevado a cabo entre el gobierno y Banggar DPR RI.

«A partir de este establecido, muestra un compromiso conjunto, en el mantenimiento del presupuesto estatal como un instrumento fiscal para mejorar el bienestar de la gente», dijo Purbaya en su declaración, citado el viernes 19 de septiembre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

En términos de ingresos estatales, los ingresos fiscales están dirigidos a RP 2,693.7 billones, incluidos los ingresos fiscales de RP 2,357.7 billones y aduanas e ingresos por impuestos especiales de RP336.0 billones. Mientras que los ingresos estatales no contax (PNBP) se establecen en RP 459.2 billones.

Luego, el gasto estatal consiste en el gasto del gobierno central de RP 3,149.7 billones y la transferencia a la región de RP 693.0 billones.

Luego también está el gasto del gobierno central, incluido el gasto del ministerio/institución de RP 1.510.5 billones. Y gastos no ministerales/institución RP 1.639.2 billones.

«Con esta postura, el saldo principal registró un déficit de Rp 89.7 billones, que se financiará a través del financiamiento presupuestario estimado en RP 689.1 billones», dijo.

Para obtener información, los resultados del acuerdo del parlamento indonesio Banggar junto con el gobierno sobre la postura propuesta APBN 2026 Esto, luego se llevará a la reunión plenaria de DPR programada para el 23 de septiembre de 2025 para obtener más aprobación.