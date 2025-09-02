El gobierno vietnamita aumenta las asignaciones de los maestros en un 100 por ciento, ¿cuándo lo hará Indonesia?

Yakarta, Viva – Vietnam Da un gran paso en la reforma educativa dando un aumento significativo en los beneficios gurú.

Esta política es uno de los principales pilares del plan de 20 años lanzado por el gobierno para alentar la calidad de la educación e imprimir generaciones superiores en el futuro.

En la última resolución, el gobierno confirma su compromiso de mejorar el bienestar de los educadores.

«Las asignaciones alcanzarán el 70 por ciento para la mayoría del 30 por ciento para el personal escolar, y hasta el 100 por ciento para los maestros en áreas desfavorecidas», dijo en una resolución, según lo citado por VN Express, martes 2 de septiembre de 2025.

Este paso está claramente dirigido a atraer y mantener educadores de calidad, así como para cerrar la brecha educativa en áreas remotas.

Con el aumento de los beneficios, se espera que los maestros tengan una mayor motivación para llevar a cabo su papel estratégico.

La política es parte de la reforma educativa más ambiciosa de Vietnam en las últimas dos décadas.

La hoja de ruta de 20 años está dirigida a las escuelas y universidades vietnamitas para ingresar al mundo 20 Top 20 en 2045.

Además de un aumento subsidio de maestrosEl plan de reforma también incluye la provisión de libros de texto libres para todos los estudiantes en 2030, una amplia autonomía para la universidad, así como un aumento en el presupuesto de educación a un mínimo del 20 por ciento del gasto estatal con un 3 por ciento asignado específicamente para las universidades.

Ilustración de la bandera de Vietnam.

La resolución 71, emitida por Politbiro el 22 de agosto de 2025, dijo que la educación y la capacitación, junto con la ciencia y la tecnología, deben ser la más alta prioridad de la nación.

Aunque Vietnam registra el progreso estable, los líderes reconocen que el sistema actual aún enfrenta desafíos como el acceso desigual a la educación, el plan de estudios obsoleto y la falta de financiación escolar.

Uno de los hitos importantes dirigidos en 2030 es el acceso completo de la educación preescolar para niños de 3 a 5 años, así como las obligaciones de educación secundaria.

En el mismo año, se proyecta que el 85 por ciento de los jóvenes completen la escuela secundaria con habilidades de inglés, alfabetización digital y una IA más fuerte.

Esta gran inversión en el sector educativo muestra cómo Vietnam comenzó a colocar el desarrollo humano paralelo al desarrollo de infraestructura e industrialización, que ha sido un motor de crecimiento económico en el país.

Esta reforma también confirma que la transformación digital será la clave principal en la estrategia de Vietnam para ver el futuro.

Anteriormente, el Ministerio de Educación y Capacitación en Vietnam (MOET) publicó un proyecto de regulación con respecto a las asignaciones preferidas para empleados y trabajadores en el sector de la educación pública.

Esta regla se dirige a mejorar la estructura de los ingresos y la motivación del maestro, así como fortalecer la calidad de los educadores en todo el país. En el borrador, se propone que los beneficios para varias categorías de educadores aumenten significativamente.

Para los maestros de preescolar, los beneficios aumentarán del 35 por ciento al 45 por ciento en la región con condiciones normales, y pueden alcanzar el 80 por ciento en regiones con desafíos socioeconómicos severos.

Además, los maestros de escuelas de preparación previa a la universidad recibirán un aumento en los beneficios del 50 por ciento al 70 por ciento.

En este momento, salario La base en Vietnam se establece en VND2.34 millones o US $ 90 (alrededor de Rp1.47 millones) por mes de acuerdo con la regulación gubernamental o PP No. 73/2024. Los salarios de los maestros se calculan multiplicando el salario básico con el coeficiente de posición.

Con este sistema, el salario más alto de los maestros puede alcanzar casi VND16 millones o US $ 616 (alrededor de Rp10.1 millones) por mes, mientras que el más bajo es de alrededor de 4.9 millones o US $ 188 (alrededor de RP3.08 millones). Esta cifra no incluye asignaciones adicionales que se proponen.