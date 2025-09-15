El gobierno vertió billones de RP7, extendiendo la asistencia de arroz de 10 kg de octubre-noviembre

Yakarta, Viva – El gobierno continuó oficialmente el programa asistencia alimentaria en la forma arroz 10 kilogramos (kg) para personas de bajos ingresos. La asistencia se brindó durante dos meses, a saber, octubre y noviembre de 2025.

Esto fue transmitido por el Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto Después de una reunión con el presidente indonesio Prabowo Subianto en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

«La asistencia alimentaria, también continuó durante 2 meses, fue por 10 kilogramos de arroz en octubre y noviembre», dijo Airlangga en una conferencia de prensa.

En cuanto a la provisión de asistencia alimentaria en el mes siguiente, Airlangga dijo que primero realizaría una evaluación.

«Más tarde evaluaremos para el mes siguiente, diciembre. Ahora requiere fondos de Rp. 7 billones», dijo.

Además de la asistencia alimentaria, el gobierno también proporcionó oficialmente descuento contribuciones Taller Taller (JKK) y garantías de muerte (JKM).

Este descuento de contribución solo se otorga a los trabajadores que no son de los pase, como los conductores de transporte en línea o OJOL a los correos.

«Así que esto es para los destinatarios no pertenecientes a la navegación, el conductor del transporte en línea o Ojol, la base de Ojek, el conductor, el servicio de mensajería y la logística. El objetivo del destinatario es 731,361 personas», dijo Airlangga.

Airlangga dijo que el descuento dado por el gobierno fue del 50 por ciento para las contribuciones JKK y JKM.