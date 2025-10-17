El gobierno trabaja en medidas para mejorar el suministro de minerales de tierras raras: Piyush Goyal







El gobierno está trabajando en medidas para mejorar el suministro de minerales de tierras raras, incluida la negociación de pactos comerciales con Chile y Perú, la promoción de la exploración nacional y la participación de nuevas empresas en el reciclaje y el procesamiento, dijo el Ministro de Comercio e Industria. Piyush Goyal dijo el viernes.

Los minerales críticos o de tierras raras, como el cobre, el litio, el níquel y el cobalto, son materias primas esenciales que tienen aplicaciones en diversas industrias, desde productos electrónicos hasta aviones de combate.

Estos minerales también impulsan el crecimiento de tecnologías de energía limpia en rápido crecimiento, incluidos los vehículos eléctricos y la fabricación de baterías. Países como Chile, Perú y Australia cuentan con reservas de estos minerales.

India ya ha implementado un pacto comercial con Australia y está negociando con los países sudamericanos Chile y Perú. El equipo indio está visitando los dos países sudamericanos para la próxima ronda de conversaciones comerciales.

«Mire a Chile y Perú, piénselo. ¿Por qué estoy firmando un TLC con ellos en primer lugar? Eso le da la respuesta», dijo cuando se le preguntó sobre las medidas que está tomando el gobierno para hacer frente a la escasez de estos minerales.

China, el principal productor de estos minerales, ha impuesto restricciones al suministro, lo que está perturbando el cadenas de suministro en todo el mundo.

«En nuestro país, estamos estudiando la posibilidad de aumentar las exploraciones y he estado hablando con empresas emergentes que se dedican a esta área tanto para el reciclaje de residuos, de los cuales podemos extraer tierras raras, como también estamos en diálogo con empresas emergentes para ver si podemos crear la instalación de procesamiento en la India, que actualmente se concentra en una geografía», dijo Goyal.

El ministro también sugirió que la industria diversifique sus cadenas de suministro, ya que la dependencia de un país para la importación de cualquier producto creará problemas.

«Debemos evaluar todas nuestras respectivas cadenas de suministro, ver si dependen demasiado de alguna geografía en particular», dijo, y agregó que si depende de un país, es propenso a la vulnerabilidad, particularmente en un mundo donde el comercio se utiliza como arma».

«Hemos visto la militarización del comercio y las cadenas de suministro. Haga que sus cadenas de suministro sean sólidas, siempre que sea posible, sea autosuficiente y autosuficiente. «Asegúrate de que tenemos un número suficiente de opciones para que no seamos vulnerables», añadió.

También dijo que el gobierno está formulando directrices para el recién anunciado Plan de Fondo de Fondos (FFS) de 10.000 millones de rupias para nuevas empresas, presentado en el Presupuesto.

Se está centrando en los sectores manufacturero y de alta tecnología, que requieren financiación a más largo plazo.

Además, Goyal criticó a los gobiernos del Congreso anterior por no negociar adecuadamente acuerdos de libre comercio con la ASEAN, Japón y Corea, y ahora no están beneficiando a la industria nacional.

Hablando en un evento de asochamGoyal dijo que si bien estos países pueden aumentar sus exportaciones a la India, a los exportadores nacionales les resulta difícil ingresar a sus mercados.

«Nos enfrentamos a dificultades cuando exportamos», dijo, añadiendo que sólo han aumentado las importaciones de estos países.

Por otra parte, dijo, los TLC firmados por el gobierno de la NDA están ayudando a aumentar las exportaciones de la India. Este gobierno ha implementado pactos de este tipo con los Emiratos Árabes Unidos, Mauricio, el bloque EFTA y Australia.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente