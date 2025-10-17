El gobierno todavía está calculando el plan de blanqueamiento de los atrasos en las contribuciones sanitarias del BPJS.

Jacarta – Ministro de Estado Secretario (Ministro de Estado Secretario), Prasetyo Hadi dijo que el gobierno todavía estaba calculando el plan blanqueo atrasos cuota de socio BPJS Salud.

«Estamos calculando todo, tanto el nombre, los criterios, luego la cantidad, porque por ejemplo hay datos que tenemos que verificar porque resulta que ha habido un cambio de una determinada clase a una determinada clase, pero todavía hay atrasos en la clase anterior», dijo Prasetyo a los periodistas el viernes 17 de octubre de 2025.

Prasetyo espera que el blanqueamiento de los atrasos en las contribuciones de BPJS Health pueda realizarse este año.

«Esperemos que este año. Porque, por ejemplo, si alguien ha muerto, la cuestión de la contabilidad debería, no necesariamente, debería haberse cancelado porque la condición de la persona en cuestión ya ha fallecido, por ejemplo así», dijo.

Además, Prasetyo enfatizó que la reducción de los atrasos en las contribuciones de BPJS Health se aplicará posteriormente a todas las clases.

«Sí (se aplica a todas las clases), por eso pido tiempo», dijo Prasetyo.

Como se informó anteriormente, el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, enfatizó el compromiso del gobierno de garantizar que todos los indonesios puedan volver a obtener el derecho a servicios de salud adecuados sin verse agobiados por los atrasos en las contribuciones de BPJS Health.

Cak Imin dijo que el gobierno está tomando medidas concretas para liberar a la comunidad de la carga de los atrasos en pagos que alcanzan decenas de billones de rupias.

Así lo transmitió Cak Imin durante su visita a la 19.ª Escuela Popular Intermedia en Kupang, Nusa Tenggara Oriental, citado el jueves 2 de octubre de 2025.

«Continúo tratando de liberar inmediatamente los atrasos de deuda de todos los participantes de BPJS. Para que ya no se consideren deudas. Buena suerte el próximo mes. Después de que el gobierno pague los atrasos, todos los participantes pueden comenzar nuevas contribuciones», dijo Cak Imin.

Según él, este paso forma parte de la gran agenda del gobierno para fortalecer las redes de seguridad social, especialmente para las comunidades vulnerables.

«Esta es una forma de presencia del Estado. No permitamos que la gente común y corriente no pueda acceder a los servicios de salud sólo porque hay viejos atrasos. Una vez que se resuelva el problema de los atrasos, fomentaremos la conciencia sobre nuevas contribuciones para que este sistema pueda ser sostenible», dijo.

Cak Imin enfatizó que la liberación de los atrasos no significa que la sociedad esté libre de responsabilidad.