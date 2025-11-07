El gobierno tiene 86.000 millones de rupias para Shaktipeeth Expressway, pero no para los agricultores: Uddhav







Jefe de Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray El viernes criticó al gobierno de Maharashtra por asignar 86.000 millones de rupias a contratistas para la construcción de la autopista Shaktipeeth, mientras que, según se informa, no proporcionó ayuda a los agricultores afectados por las fuertes lluvias, informó el PTI.

Uddhav Thackeray ha estado recorriendo Marathwada desde el 5 de noviembre, reuniéndose con agricultores cuyos cultivos fueron destruidos por las fuertes lluvias de la última semana de septiembre.

El viernes, Uddhav visitó la aldea de Pardi en Nanded, Dongarkada y Jawla Bazar en Hingoli, así como Pingali en Parbhani, para comprobar si les habían llegado la ayuda financiera y las medidas de alivio anunciadas por el gobierno liderado por Fadnavis.

Hablando en Hingoli, Uddhav Thackeray dijo: «El gobierno estatal tiene 86.000 millones de rupias para entregar a los contratistas para construir la autopista Shaktipeeth, pero no hay dinero para los agricultores en dificultades. No hay una necesidad inmediata para esta autopista. Pero cuando señalo esto, el partido gobernante afirma que me opongo al desarrollo», según el PTI.

Criticó además el proyecto, alegando que los intermediarios estaban comprando terrenos a lo largo de la ruta de la autopista y vendiéndolos a precios más altos.

«Del mismo modo, los intermediarios se benefician de las compras de soja. Luego la venden a los centros de compras oficiales obteniendo ganancias, mientras que los agricultores no obtienen nada», dijo, informó la agencia de noticias.

En respuesta a la observación del Ministro Principal Fadnavis de que simplemente se burla, Uddhav Thackeray dijo: «Defender a los agricultores y buscar justicia no es una burla; es un deber».

Thackeray instó al CM, a los ministros guardianes y a los MLA a visitar las aldeas y verificar la distribución de las compensaciones, y agregó: “El gobierno debe garantizar que la ayuda llegue a los agricultores, pero el partido gobernante parece no preocuparse por estas cuestiones”.

Mientras tanto, Uddhav Thackeray había apuntado el jueves a Maharastra gobierno sobre la cuestión de la exención de préstamos agrícolas, alegando que los agricultores en dificultades aún no habían recibido ayuda financiera a pesar de la afirmación del gobierno de anunciar el paquete de ayuda «mayor», informó el PTI.

Uddhav Thackeray interactuó con agricultores de la aldea de Karajkheda en el distrito de Dharashiv en el segundo día de su gira de cuatro días por la región de Marathwada, con el objetivo de evaluar las dificultades que enfrentan los agricultores tras las fuertes lluvias e inundaciones durante la temporada de los monzones.

Tiene previsto visitar las aldeas de Bhusni y Thorlewadi en Latur y Pardi en Nanded más tarde ese día.

El mes pasado, el gobierno liderado por Devendra Fadnavis anunció un paquete de ayuda de 31.628 millones de rupias para los agricultores cuyos cultivos resultaron dañados en 68,7 lakh de hectáreas en 29 distritos durante el diluvio de agosto-septiembre. El Ministro Principal lo describió como un “esfuerzo sin precedentes” por parte del Estado para apoyar a los agricultores en tiempos de crisis.

Sin embargo, Uddhav Thackeray afirmó que todavía no había llegado ninguna ayuda a los beneficiarios previstos.

“Antes, los partidos gobernantes preguntaban a las mujeres sobre los beneficios del Esquema del bahin de Ladki. ¿Por qué no preguntan a los agricultores qué han recibido del llamado mayor paquete de ayuda?” cuestionó, según el PTI.

«No preguntan porque no se ha entregado nada. El paquete simplemente fue anunciado. Seré el hombre más feliz si los agricultores realmente reciben su compensación», añadió.

Thackeray también reprodujo un antiguo clip de audio en el que supuestamente Fadnavis prometía una condonación del préstamo si la alianza Mahayuti llegaba al poder.

Respondiendo a las críticas de los líderes gobernantes de que estaba siendo sarcástico, Thackeray dijo: «¿Exigir una exención de préstamo y 50.000 rupias por hectárea en compensación para los agricultores es una burla? Cuando mi gobierno estaba en el poder, implementamos una exención de préstamo sin alardear de ello», informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





