El gobierno se asegura de que los graduados de la escuela de Garuda puedan obtener una beca

Yakarta, Viva – Viceministro Educación High, Science and Technology, (Wamendiktisaintek) Stella Christie dijo que los graduados Escuela Garuda tiene la oportunidad de obtener educación de calidad en el hogar y en el extranjero.

«Así es. Eso es lo que realmente esperamos. Para aquellos que anteriormente no pudieron, no tienen acceso a la educación más calidad, la escuela Garuda la abrirá y también pueden tener información global», dijo Stella en la oficina de la Agencia de Comunicación del Gobierno, citado el martes 23 de septiembre de 2025.

Además, Stella reveló que aquellos que lograron penetrar a las mejores instituciones terciarias en Indonesia y otros países serán financiados por el estado a través de beca.

Para los beneficiarios de becas en el extranjero, luego se les pedirá que compartan su conocimiento y experiencia con sus hermanos menores cada año, para que los logros y el entusiasmo por el aprendizaje puedan ser contagiosos.

«Al comenzar desde el principio, estudian allí, se les exigirá que tengan un vínculo y retribuyen. Puede ser en la forma de educar a sus hermanos menores, para proporcionar capacitación a sus hermanos menores, para que también puedan sobresalir, compartir lo que aprenden mientras estudian, pero cada año se requerirá», dijo.

«Así que en realidad ya tenemos esquemas. Lo más esencial es que construimos el vínculo cuando estudian allí. No esperen, más tarde después de terminar, entonces decimos que tienes que ir a casa. No», enfatizó.

Dijo que su apego a Indonesia debe ser fomentado para estar listo para servir a Indonesia.

«Construimos este vínculo para que el apego a Indonesia siempre se fertilice, siempre allí, y también pueden determinar, porque también deben determinarse cuando estoy listo para devolver a Indonesia», agregó.