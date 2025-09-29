El gobierno se asegura de no interferir con los problemas internos de PPP

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de derecho, derechos humanos, inmigración y penitenciaría Yusril Ihza Mahendra confirma que gobierno ser neutral y no se pone de lado con ningún campamento para abordar la dinámica interna que ocurrió en el cuerpo del Partido de Desarrollo Unido (PPP).

«El gobierno debe ser objetivo y no debe ponerse del lado de uno de los campamentos en conflicto en la dinámica interna de cualquier parte», dijo Yusril cuando se confirmó en Yakarta el lunes.

Por lo tanto, dijo Yusril, el gobierno será muy cuidadoso al ratificar la composición de la nueva administración de PPP más adelante.

Anteriormente, la décima conferencia PPP en Ancol a fines de septiembre de 2025 dio a luz a dos presidentes generales elegidos, a saber, Muhammad Mardiono y Agus Suparmanto.



PPP PPP Congreso Participantes en Ancol, Yakarta

Ambos afirmaron ser elegido aclamación y reclamar un liderazgo legítimo de acuerdo con el PPP de PPP.

Ambos campamentos también declararon que registrarían inmediatamente la composición de la nueva administración después de la sala después de ver la decisión de la conferencia en la escritura notaria.

Además, de acuerdo con el procedimiento para el registro de la composición de la nueva gestión de los partidos políticoLa solicitud de ratificación debe ser presentada por la antigua administración registrada en la Dirección General de Administración General de Derecho del Ministerio de Derecho.

Yusril también invitó al presidente de los dos PPP resultantes del Congreso a registrar la composición de su administración al Ministerio Coordinador de Kemenkum al adjuntar varios documentos de apoyo.

«Se requiere que el gobierno estudie cuidadosamente la solicitud para garantizar cuál está de acuerdo con las normas legales aplicables y cuáles no», dijo.

Yusril enfatizó que el gobierno no querría y no quería interferir en la dinámica interna de ninguna de las partes.

Según él, conflicto El partido interno es un asunto que debe resolverse internamente de acuerdo con el anuncio/arte y la ley del partido político aplicable.

Por lo tanto, el gobierno no intervendrá. Si es posible, dijo, ambas partes no deben pedirle al gobierno que sea un facilitador o facilitador de conflictos internos internos.

«Porque esto puede interpretarse como una forma de intervención o presión sutil del gobierno», dijo Yusril.

Hizo hincapié en que en un país democrático, los partidos políticos jugaron un papel importante como el principal pilar de la democracia.

Se dice que el gobierno quiere que todas las partes sean independientes y capaces de completar su propia dinámica interna, tanto a través de deliberaciones, tribunales de partidos y foros judiciales.

Por esta razón, al aprobar la gerencia de los partidos políticos, Yusril dijo que la única consideración del gobierno era consideraciones legales.



Declaración de Agus Suparmanto Maju Caketum PPP Foto : Antara / Fiananda Sjofjan Rassat

Por lo tanto, si se produce un conflicto interno, el gobierno no pondrá a la composición de la nueva administración, sino que esperará el logro del acuerdo interno de la parte, la decisión del tribunal de la parte o una decisión judicial con fuerza legal permanente.

«El gobierno no puede usar consideraciones políticas para aprobar la composición de cualquier gestión de partidos políticos», enfatizó Yusril. (ENTRE)