El gobierno retira la factura del impuesto sobre la renta de Lok Sabha, que probablemente se presentará el lunes







El Impuesto sobre la renta Bill, 2025, que se introdujo en el Lok Sabha el 13 de febrero para reemplazar la Ley de Impuesto sobre la Renta existente de 1961, se retiró formalmente, dijeron las fuentes el viernes.

Según People, se presentará el lunes una nueva versión de la factura de impuestos sobre la renta, que incorpora la mayoría de las recomendaciones hechas por el comité selecto presidido por el diputado de BJP Baijayant Jay Panda, en el Parlamento, según People in the Know.

Para evitar la confusión de múltiples versiones de la factura y proporcionar una versión clara y actualizada con todos los cambios incorporados, la nueva versión de la factura del impuesto sobre la renta se introducirá para la consideración de la Cámara.

Según Panda, quien presidió el Comité Selecto Parlamentario responsable de revisar la legislación, la nueva ley, una vez aprobada, simplificará la estructura fiscal de la India, reducirá la confusión legal y ayudará a los contribuyentes individuales y a las MIPYME a evitar litigios innecesarios.

«La Ley actual del impuesto sobre la renta de 1961 ha sufrido más de 4,000 enmiendas y contiene más de 5 palabras lakh. Se ha vuelto demasiado complejo. El nuevo proyecto de ley simplifica que en casi un 50 por ciento, lo que lo hace mucho más fácil para lo común contribuyentes para leer y comprender «, dijo Panda a IANS recientemente.

Además, declaró que los mayores beneficiarios de esta simplificación serían propietarios de pequeñas empresas y MIPYME que a menudo carecen de la experiencia legal y financiera para navegar por estructuras fiscales complicadas.

Las nuevas medidas desempeñarán un papel importante en la creación de un sistema justo y equitativo de impuestos directos que no garantice una carga adicional de impuestos directos sobre la población de trabajo y clase media del país.

Las losas y las tasas se han cambiado en todos los ámbitos para beneficiar a todos los contribuyentes. La nueva estructura reduce sustancialmente los impuestos de la clase media y deja más dinero en sus manos, aumentando el consumo de los hogares, los ahorros y la inversión, según el gobierno.

El Finanzas La Ley, 2025, ha aumentado el umbral de ingresos para reclamar un reembolso de impuestos bajo la Sección 87A de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1961 para residente imponible individuando bajo el nuevo régimen fiscal bajo la Sección 115 BAC de la Ley de Rs 7 lakh a Rs 12 lakh, y el monto máximo de reembolso se ha elevado de Rs 25,000 a Rs 60,000.

El alivio marginal según lo previsto anteriormente bajo el nuevo régimen fiscal también es aplicable para ingresos marginalmente superiores a Rs 12,00,000, según el Ministerio de Finanzas. La nueva factura del impuesto sobre la renta facilitará la presentación de impuestos para ciudadanos comunes y pequeñas empresas.

La nueva factura del impuesto sobre la renta facilitará la presentación de impuestos para ciudadanos comunes y pequeñas empresas.





