El Gobierno retira 75 billones de IDR de los 276 billones de IDR colocados en los bancos

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo que el gobierno se había retirado dana por valor de 75 billones de IDR de un total de 276 billones de IDR, que anteriormente se colocaban en el sistema bancario.

Explicó que los fondos fueron retirados y luego gastados nuevamente, para apoyar al gobierno central y a los gobiernos regionales.

«Ahora en banco hay 201 billones de IDR, de los cuales tenemos 75 billones de IDR tarik «Pero lo gastamos de nuevo, por lo que entra en el sistema, pero no directamente en forma de mi dinero en el banco, sino que el dinero vuelve a entrar en el sistema», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles 31 de diciembre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Anteriormente, el gobierno colocó 276 billones de rupias en fondos provenientes del exceso de saldo presupuestario (SAL) en cinco bancos himbara y un banco de desarrollo regional (BPD). En detalle, Bank Mandiri, BRI y BNI recibieron cada uno 80 billones de IDR, 25 billones de IDR de BTN, 10 billones de IDR de BSI y 1 billón de IDR del Bank DKI.

Sin embargo, admitió que la política de colocación de fondos no había estado funcionando de manera óptima. Basado en datos del Banco de Indonesia (BI) a octubre de 2025, el crédito bancario se registró en un 7,36 por ciento anual (interanual/interanual).

Según él, en esta situación influyen las políticas gubernamentales y de BI, que aún no están completamente sincronizadas.

«La inyección de dinero que ponemos en el sistema bancario no es tan óptima como pensaba antes. Debería ser economía «Corrió más rápido porque había una ligera asimetría política entre nosotros y el banco central que ahora se ha resuelto», dijo Purbaya.

Sin embargo, Purbaya destacó que ahora se ha mejorado la coordinación entre el gobierno y el banco central. Dijo que en las últimas dos semanas, BI ha comenzado a apoyar las políticas gubernamentales para que la liquidez en el sistema económico sea más flexible.

«En las últimas dos semanas, el banco central ha apoyado nuestra política. Esto significa que habrá más dinero en el sistema económico, por lo que no hay que temer que nuestra economía se desacelere», dijo Purbaya.

«Ahora que se ha acelerado y ordenado, no debería haber ningún problema en el futuro. Lo importante es que veamos cómo será el futuro, y vimos que las últimas dos semanas han sido muy buenas, no debería haber más obstáculos», dijo.