El Gobierno rehabilitará la mezquita SMAN 72 tras la explosión

Jacarta – El Ministro de Asuntos Sociales (Mensos), Saifullah Yusuf, alias Gus Ipul, agradeció a la policía que actuó rápidamente para dar seguimiento al incidente. explosión bomba en SMAN 72 Yakarta. el tambien pregunto mezquita El lugar de la explosión fue rehabilitado inmediatamente.

Así lo transmitió después de visitar víctima que todavía está siendo tratado en el Hospital Islámico Cempaka Putih, en el este de Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

«Por eso agradezco al jefe de policía y a todos los rangos, incluida la rehabilitación inmediata de la mezquita en SMA 72», dijo Gus Ipul a los periodistas presentes en el lugar.

El ambiente en el Hospital Islámico Cempaka Putih donde ocurrieron las víctimas de la explosión del SMAN 72 en Yakarta

Aparte de eso, también espera que el proceso de aprendizaje en SMAN 72 Jakarta pueda comenzar lo antes posible.

«Y se espera que el proceso de aprendizaje pueda comenzar de nuevo pronto», afirmó.

Mientras tanto, Gus Ipul confirmó que su ministerio brindará asistencia financiera para la recuperación de las víctimas de la explosión de una bomba ocurrida en SMAN 72 Yakarta.

«El siguiente también es lo que tenemos que transmitir, por supuesto. gobierno proporcionaremos apoyo financiero total», afirmó.

Dijo que el Ministerio de Asuntos Sociales (Kemensos) colaborará con el Gobierno Provincial de DKI Yakarta en relación con esta financiación.

«Más tarde, tal vez colaborando con el Gobernador de Yakarta, el Sr. Pramono Anung. Compartiremos tareas y luego el Ministerio de Asuntos Sociales también brindará el apoyo necesario desde este hospital», dijo.

Dijo que la asistencia financiera proporcionada por el gobierno incluía desde la rehabilitación del trauma hasta la recuperación física.

«A partir de la rehabilitación, el período de recuperación hasta más adelante, quizás si es necesario, con programas de empoderamiento», explicó.

Anteriormente, el Hospital Islámico Cempaka Putih (RSI) reveló los últimos avances en el estado de las víctimas de la explosión en SMAN 72 North Yakarta que ocurrió el viernes 7 de noviembre de 2025. Un total de 13 víctimas todavía están recibiendo tratamiento en el hospital.

Armas de fuego en el lugar de la explosión en SMAN 72 Yakarta

Relaciones Públicas de RSI Cempaka Putih, Rianca, explicaron que el número de pacientes que aún están en tratamiento no ha cambiado en comparación con los datos anteriores.

«El número total de personas en tratamiento sigue siendo de 13 personas, según los datos de ayer. Todas ellas están hospitalizadas. 12 personas están en habitaciones normales, una en la UCI», dijo Rianca cuando fue contactada.

tvOnenews.com/Syifa Aulia