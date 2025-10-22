El gobierno reduce los precios de los fertilizantes subsidiados en un 20 por ciento, aquí están los detalles

Jacarta – El gobierno dimite oficialmente precio fertilizante subsidiados en un 20 por ciento a partir de hoy. Esta decisión fue parte de un gran avance en el segundo año de la administración del presidente Prabowo Subianto.

El ministro de Agricultura y director de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, destacó que durante décadas el precio de los fertilizantes ha tendido a aumentar cada año o cada dos años. pero ahora en realidad se ha reducido gracias a la eficiencia presupuestaria que surgió de la gran idea del Presidente Prabowo Subianto.

«Esta es una buena noticia. Los precios de los fertilizantes han caído un 20 por ciento a partir de hoy. Esto nunca ha sucedido en la historia», dijo Amran en Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Según él, el precio de los fertilizantes ha bajado. subvención Se aplica a dos tipos principales, a saber, urea y NPK. Para el fertilizante de urea, el precio anterior de 2.250 IDR por kilogramo ha bajado ahora a 1.800 IDR por kilogramo. Así, el precio por bolsa de 50 kilogramos, que originalmente era de 112.500 IDR, ahora es de 90.000 IDR.

Mientras tanto, el fertilizante NPK, que anteriormente se vendía a 2.300 IDR el kilogramo, ahora se fija en 1.840 IDR el kilogramo. El precio por bolsa de 50 kilogramos también cayó de 115.000 IDR a 92.000 IDR. Esta reducción se aplica a nivel nacional y entra en vigor inmediatamente a partir de hoy.

El presidente Prabowo Subianto y el ministro de Agricultura, Amran Sulaiman.

Se cree que esta disminución tiene un impacto directo en el aumento del tipo de cambio. Agricultor (NTP), menores costos de producción y mayor bienestar de los agricultores. El gobierno es optimista en cuanto a que la producción agrícola nacional aumentará significativamente en los próximos años.

«Porque lo que es seguro es que el NTP aumentará, el bienestar de los agricultores aumentará, los costos de producción disminuirán y la producción aumentará automáticamente en los años siguientes», dijo Amran.

El Ministro de Agricultura dijo que esta reducción de precios se llevó a cabo sin aumentar el presupuesto estatal, sino que fue el resultado de la eficiencia y la mejora de la gobernanza del sector de fertilizantes. No hay lugar para partidos que intenten aumentar los precios de los fertilizantes por encima de lo establecido. A los distribuidores y minoristas que violen se les revocarán sus permisos y serán procesados.

«Si aumentan el precio, revocaremos el permiso el mismo día. Ya no hay lugar para jugar con los agricultores indonesios», afirmó Amran. (Hormiga)