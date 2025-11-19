El gobierno recorta la producción de carbón y níquel en 2026, ESDM proporciona fugas

Jacarta – Ministerio EMR a través del Director General de Minerales y Carbón también conocido como Minerba, Tri Winarno dijo que el gobierno podría reducir el objetivo. producción carbón a níquel en 2026.

Así lo expresó cuando se reunió en la oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales en Yakarta.

«Parece que (la producción de carbón y níquel se reducirá)», dijo Tri, el martes 18 de noviembre de 2025.

MIND ID y CATL trabajan juntos para desarrollar innovaciones en grafito sintético a partir de carbón [dok. Humas MIND ID] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Sin embargo, Tri dijo que su partido aún esperaría más instrucciones del gobierno con respecto a este discurso.

«La luna aún no es visible, ni siquiera el níquel», afirmó.

Cuando se le preguntó si las medidas para recortar la producción no tenían el potencial de crear vulnerabilidades en el suministro para necesidad A nivel nacional, Tri enfatizó que, por supuesto, primero se debe priorizar la satisfacción de las necesidades internas.

«Si es doméstico, lo importante es la seguridad», afirmó Tri.

Comercio de carbón por PT Sumber Global Energi (SGER)

Por otro lado, Tri dijo que al 15 de noviembre de 2025, la realización de ingresos estatales no tributarios (PNBP) del sector había alcanzado los 114 billones de rupias o el 92 por ciento del objetivo para 2025.

«Al 15 de noviembre (2025), el PNBP en el sector de minerales y carbón alcanzó los 114 billones de rupias o alrededor del 92 por ciento», dijo.