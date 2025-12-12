El gobierno reconstruye el internado islámico Al Khoziny utilizando 125 mil millones de IDR del presupuesto estatal

Jacarta – El Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Abdul Muhaimin Iskandar, recomendó la reconstrucción. internado islámico Al Khoziny se puede completar a tiempo, no corromperse y los resultados calidad.

«Con un poco de suerte desarrollo completado rápidamente, fuerte, de calidad, no corrompido, suave, trae bendiciones a todos los involucrados, bendiciones a todos los que ayudan», dijo Muhaimin Iskandar citado por EntreViernes 12 de diciembre de 2025.

El coche de Mercy quedó destrozado bajo los escombros del internado islámico Al Khoziny

Dijo esto cuando asistió a la inauguración de la reconstrucción del internado islámico Al Khoziny, Sidoarjo, Java Oriental.

Muhaimin Iskandar dijo que el gobierno había presupuestado 125 mil millones de IDR del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) para la construcción del internado islámico Al Khoziny.

«Todos los aspectos de la reconstrucción del internado islámico Al Khoziny han sido manejados directamente por el Ministerio de Obras Públicas (PU)», dijo.

La reconstrucción del edificio del Internado Islámico Al Khoziny con una superficie de 4.157 m² constará de un edificio principal de cinco plantas que funcionará como dormitorio y aulas educativas, mientras que otro edificio funcionará como mezquita de cuatro plantas.

Destacó que la tragedia del colapso del edificio del internado islámico el 29 de septiembre debería ser una lección para fortalecer el culto a la seguridad.

«Todos tenemos que utilizar el impulso actual y pasado como recordatorio, llamada de atención y toma de conciencia como un lugar desde donde levantarnos para ver y organizar un futuro mejor», afirmó Muhaimin Iskandar.

Ruinas de edificios en el internado islámico Al Khoziny, Sidoarjo

A esta actividad también asistieron el Regente de Sidoarjo y representantes de Ministerios/Instituciones que son miembros del Grupo de Trabajo de Gestión del Desarrollo del Internado Islámico, incluido el Ministerio de Religión y el Ministerio de Obras Públicas.