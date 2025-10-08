El gobierno reconstruirá el edificio de internado islámico de Al Khoziny que colapsó con el presupuesto estatal, se invitó al sector privado a ayudar

Yakarta, Viva – El Ministro de Obras Públicas (PU) Dody Hanggodo reveló que el gobierno reconstruirá el edificio de internado islámico (Pone) Al Khoziny que se derrumbó el 29 de septiembre de 2025.

Ddy explicó desarrollo El edificio utilizará fondos del presupuesto de ingresos y gastos estatales (Apbn).

Aunque el presupuesto para la construcción de una institución religiosa está bajo el Ministerio de Religión, el incidente colapsado del edificio Al Khoziny Ponpes es una emergencia nacional.

Leer también: Entonces, el foco después de colapsar, resulta que Al Khoziny Ponpes se ha establecido más de 1 siglo





El edificio Musala en Al Khoziny Ponpes se derrumbó el lunes (29/9)

Por lo tanto, dijo Ddy, el Ministerio de Obras Públicas intervendrá directamente para llevar a cabo el desarrollo.

«Solo esta es una condición de emergencia, que definitivamente entrará en Sidoarjo», dijo Ddy en la oficina del Ministerio de Obras Públicas, South Yakarta, citada el miércoles 8 de octubre de 2025.

Además, dijo que el gobierno también abrió oportunidades para que el sector privado contribuya a ayudar a mejorar otro pesantreno en toda Indonesia, cuya condición era antigua y propensa a colapsar.

«Dios quiera, del presupuesto estatal, pero no descarta la posibilidad de que haya asistencia del sector privado», explicó.

Anteriormente, el diputado para la gestión de emergencias del mayor general de BNPB, Budi Irawan, dijo que el equipo SAR había logrado encontrar 61 cuerpos en una condición completa.

Además, también encontró 7 piezas de cuerpo. Hasta ahora, el equipo de policía todavía está analizando las piezas del cuerpo.

«Lo que se encontró fue 61 cuerpos en una forma completa, luego había 7 partes del cuerpo. De nuestras estimaciones 63 (el número de muertos)», dijo Budi en una conferencia de prensa virtual.

«Es posible que posteriormente la certeza esperemos de DVI, cuyas 7 partes del cuerpo son propiedad de quién, o tal vez están solos, o más de 63. Todas estas son nuevas estimaciones», concluyó.

TVONENEWS/SYIFA AULIA

Leer también: La Policía Regional de Java Oriental confirmó el proceso legal de la carretera, tome la muestra de refuerzo y concreto del colapsado Al Khoziny Ponpes

