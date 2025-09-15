El gobierno realizó una pasantía para los recién graduados, el salario era de 3,3 millones de IDR por mes

Yakarta, Viva – El gobierno se mantendrá Programa de pasantías para graduados universitarios o Graduado fresco. Ellos conseguirán dinero de bolsillo RP3.3 millones por 6 meses.

Leer también: El gobierno prepara el estímulo 8+4 para los nuevos graduados de aprendizaje para OJOL



Esto fue transmitido por el Ministro Coordinador de Field Economía, Airlangga Hartarto Después de una reunión con el presidente indonesio Prabowo Subianto en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Airlangga dijo que este programa de pasantías solo podría ser seguido por graduados con ciertos criterios, uno de los cuales fue un máximo de 1 año después de graduarse de la universidad.

Leer también: Responsabilidad de capital gubernamental del hotel, restaurante, taza de impuestos sobre la renta de los empleados hasta finales de 2025



«Las pasantías se graduaron de las universidades con un criterio máximo de un nuevo año de posgrado, ya sea S1, D3 y otras. Eso está vinculado y coincide en colaboración con el sector industrial», dijo Airlangga en una conferencia de prensa.

«Los beneficiarios en la primera fase son 20 mil personas y durante el proceso de trabajo dado una asignación de un salario mínimo, UMP y esto es durante 6 meses», continuó.

Leer también: El ministro de Finanzas, Purbaya, dijo que el bienestar de la gente aumentó dentro de los 10 meses del gobierno de Prabowo



Airlangga dijo que la estimación del presupuesto se derramó para este programa de pasantías de RP198 mil millones para 2025 y RP198 mil millones en 2026.