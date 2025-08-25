Yakarta, Viva – Gobierno Considere hacer que los ministerios e instituciones (k/l) sean gestionados y dirigidos por inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI).

La razón es que no habrá más corrupciónColusión y nepotismo (KKN) para que el sistema gobierno funcionará bien y más eficientemente. Esto fue revelado por el mejor Ministro Albania Edi Rama.

«La inteligencia artificial (IA) se puede utilizar como una herramienta para erradicar la corrupción y aumentar la transparencia. Automóvil club británicoLunes 25 de agosto de 2025.

Estos valientes pasos tienen el potencial de hacer de Albania el primer país del mundo con un gobierno que realmente involucra a ministros basados ​​en IA. El ex político del partido en el poder Ben Blushi estaba seguro de que no había nada que temer de la IA.

Según él, el país llevado a cabo por la inteligencia artificial es una posibilidad significativa que puede cambiar el concepto de democracia. «¿Por qué tenemos que elegir entre dos o más opciones humanas si los servicios que recibimos del país pueden hacer por AI?» dijo Blushi.

Afirma que las personas serán mejor administradas por AI que por los humanos, porque no cometerán errores, no requieren salario, no pueden ser corrompidas y no dejan de trabajar.

Se sabe que Albania ha luchado durante mucho tiempo con corrupción en todos los aspectos de la sociedad, y la política no es una excepción. El partido gobernante ha sido testigo de muchos funcionarios acusados ​​y castigados por la corrupción.

El líder de la oposición de Sali Berisha se enfrenta actualmente a un juicio de corrupción, y el ex primer ministro y presidente Ilir Meta está tras las rejas. En Albania, el uso de IA ha penetrado en el campo de la administración.

La tecnología de IA allí ha podido analizar las transacciones fiscales y aduaneras en tiempo real e identificar irregularidades. El territorio del país también fue monitoreado por sistemas inteligentes de aviones y satélites de Wirawak que usan IA.

Anteriormente, utilizaron el dron para examinar las violaciones de la ley en la construcción y ubicaciones costeras y las plantaciones de cannabis en las zonas rurales.

Además, hay planes para usar IA para superar los problemas de tráfico. El gobierno también planea enfrentar tecnología de reconocimiento para identificar violaciones.

Enviarán la carta digital a través del teléfono celular del conductor, el contenido del mensaje puede ser en forma de orden para reducir la velocidad, así como los detalles de las multas de boletos. También hay aspiraciones para usar la IA en la atención médica, la educación y la identificación digital de ciudadanos.