El gobierno quiere limitar PUBG debido a la explosión en SMAN 72, dice la RPD

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión I de la Cámara de Representantes, Dave Laksono, habló sobre los planes del gobierno para limitarlo. juego en línea PUBG escaneo de eventos explosión De PEQUEÑO 72Kelapa Gading, norte de Yakarta, el pasado viernes 7 de noviembre de 2025.

Dave enfatizó que el gobierno ya cuenta con el Reglamento Gubernamental (PP) Número 17 de 2025 sobre la Gobernanza de la Implementación de Sistemas Electrónicos para la Protección Infantil (PP TUNAS), que puede tomar medidas contra los operadores de juegos si se demuestra claramente que están violando o poniendo en peligro y causando caos.

«Si es cierto que esto fue inspirado o también causado por un juego en línea, sí, también tenemos PP Tunas para proteger a los niños», dijo Dave a los periodistas en el complejo del parlamento, Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.

Consideró que esta no es la primera vez que se presentan casos de terrorismo contra el ambiente escolar. Anteriormente, dijo, se habían producido casos similares en Estados Unidos con casos de disparos, causados ​​por la venta libre de armas y también por el uso de juegos en línea.

Dijo que eso era un progreso. tecnología debe apuntar a desarrollar la creatividad y la capacidad. No permitamos, dijo, que los avances tecnológicos dañen a la generación más joven.

«La tecnología, su función es desarrollar la creatividad o también desarrollar nuestra capacidad. Pero no permitamos que los avances tecnológicos dañen a nuestra generación joven», dijo.

Anteriormente, el presidente Prabowo Subianto planeó limitar los juegos en línea que contengan violencia como resultado de la explosión en SMAN 72, Kelapa Gading, norte de Yakarta, el viernes 7 de noviembre de 2025.

Este discurso fue expresado por el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, después de asistir a una reunión limitada presidida por el Presidente Prabowo en su residencia privada, Jalan Kertanegara, en el sur de Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

«Antes dijo que todavía tenemos que pensar en limitar y tratar de encontrar una salida a la influencia de los juegos en línea», dijo Prasetyo.

Este discurso surgió porque había una serie de cosas negativas en los juegos en línea que se temía que influyeran en la generación más joven.

«Es posible que haya algunas cosas en este juego en línea que no sean buenas, lo que podría afectar a nuestras generaciones futuras», dijo.