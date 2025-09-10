El gobierno quiere crear millones de empleo, Seskab Teddy reveló su estrategia

Yakarta, Viva – La secretaria del gabinete, Teddy Indra Wijaya, reveló la estrategia del gobierno para acelerar la implementación de varios programas prioritarios que tienen un impacto directo en la apertura de millones campo de trabajo Nuevo.

Teddy transmitió esto en su declaración en Yakarta el martes, basado en los resultados de una reunión limitada con un número ministro Relacionado por el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka.

«Primero, la presencia de 80 mil Cooperativa de pueblo rojo y blanco Absorberá una fuerza laboral al menos alrededor de 400 mil personas, suponiendo que cada cooperativa empleará a un mínimo de cinco nuevos trabajadores «, dijo.

Según Teddy, se estima que el programa RP 870 mil hectáreas de replantación de plantaciones comunitarias creará 1.6 millones de empleos en los próximos dos años.

Además, dijo Teddy, la construcción del pueblo de pescadores rojos y blancos (KNMP) también es un foco. Este año está dirigido a soportar 100 aldeas con 7,000 absorción de empleo.

«En el futuro, el número se ampliará hasta cuatro mil puntos KNMP con una proyección de la absorción de 200 mil trabajadores», dijo.

Teddy dijo que el programa de revitalización de estanques en Pantura que cubre un área de 20 mil hectáreas abriría oportunidades de trabajo para más de 132 mil personas.

Mientras tanto, dijo Teddy, se estima que la modernización de 1,000 buques pesqueros agrega casi 600 mil nuevos empleos.

«Todavía hay varios otros programas», dijo.

Mientras tanto, el presidente Prabowo enfatizó la importancia de la aceleración de la implementación de programas nacionales de prioridad en la reunión limitada.

El Ministro de la División de Alimentos Coordinadores, Zulkifli Hasan, dijo que el Jefe de Estado instruyó que todos los programas se acelerarían sin ser obstaculizados por razones burocráticas.

El enfoque principal del gobierno incluye la optimización de las tierras agrícolas que se ha producido, el nuevo desarrollo de tierras para los campos de arroz en varias regiones como Wanam Papua, Sumatra del Sur y Kalimantan central, así como una mayor disponibilidad de proteínas a través de la construcción de estanques de 20 mil hectáreas.

Además del sector alimentario, la aceleración también está dirigida al programa Cooperativo Red and White Village y a la aldea de pescadores rojos y blancos que está dirigido a desarrollarse rápidamente en el futuro cercano.

También asistió a la reunión, el Ministro de Estado Praseteto Hadi, Ministro de Coordinación de la Economía Airlangga Hartarto, el Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa, el Ministro Forestal Raja Juli Antoni y el Ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman. (Hormiga)