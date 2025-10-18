El gobierno provincial responde a los hallazgos de BRIN de que el agua de lluvia en Yakarta contiene microplásticos

JacartaVIVA – El Servicio Ambiental de DKI Yakarta (DLH) se pronunció sobre los resultados de la investigación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) quién descubrió el contenido microplásticos en aire Lluvia en la región capitalina.

Lea también: El líder del KKB, Aibon Kogoya, dispara a cuatro policías en Nabire, dos de ellos aún reciben tratamiento



El jefe de DLH DKI Yakarta, Asep Kuswanto, dijo que los hallazgos eran un recordatorio importante del desafío de la contaminación plástica que ahora ha llegado a la atmósfera y requiere esfuerzos conjuntos en todos los sectores.

«Consideramos los hallazgos de BRIN como una alarma ambiental a la que se debe responder de manera rápida y colaborativa. La contaminación plástica ahora no es sólo una cuestión de mares o ríos, sino que ha llegado a los cielos de Yakarta», dijo Asep en Yakarta el sábado.

Lea también: Pramono quiere utilizar la carretera de peaje como parque





Fuertes lluvias (Foto ilustrativa). Foto : ENTRE FOTOS/Aprillio Akbar

Dijo que su partido también está fortaleciendo el programa de control de desechos plásticos desde aguas arriba hasta aguas abajo, incluido el monitoreo integrado de la calidad del aire y del agua de lluvia.

Lea también: Afectado por numerosos escándalos, el príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales



Según Asep, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) ha implementado hasta ahora una serie de políticas para reducir la generación de desechos plásticos de un solo uso, incluso a través del Reglamento del Gobernador Número 142 de 2019 sobre la Obligación de Usar Bolsas de Compras Ecológicas, así como la expansión del programa Jakstrada Waste que apunta a una reducción del 30 por ciento en los desechos desde la fuente.

Aparte de eso, el Gobierno Provincial de DKI también está ampliando los bancos de residuos, 3R TPS y las iniciativas de reciclaje comunitarias para que los residuos plásticos ya no acaben en el medio ambiente abierto.

«Los esfuerzos para reducir el plástico deben hacerse desde la fuente, empezando por los hogares, la industria y el sector servicios. Todos tienen un papel», afirmó Asep.

Además, dijo, DLH DKI está coordinando actualmente con BRIN para ampliar el monitoreo de microplásticos en el aire y el agua de lluvia como parte del sistema de Integración de Datos Ambientales de Yakarta (JEDI), una plataforma de monitoreo de la calidad ambiental basada en datos.

Se espera que los resultados de estas mediciones puedan convertirse en la base de políticas más sólidas para controlar la contaminación plástica en el aire.

Aparte de eso, el Gobierno Provincial de DKI también está fortaleciendo una campaña pública titulada «Yakarta sin plástico en el cielo y la tierra» para invitar al público a reducir el uso de plástico de un solo uso, clasificar los residuos y no quemarlos descuidadamente.

El Gobierno Provincial de DKI también invita al mundo empresarial, las instituciones de investigación y la comunidad ambiental a fortalecer conjuntamente acciones concretas para reducir el plástico e innovar en el reciclaje.