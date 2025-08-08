El gobierno provincial paga 674 mil millones de IDR a Regency/City, Bobby Nasution quiere que un programa gubernamental sea suave

VIVA – El gobernador de North Sumatra (North Sumatra) Muhammad Bobby Afif Nasuidad entregó la deuda de participación en las ganancias (DBH) Gobierno provincial de Sumatra del Norte (Pemprov) al gobierno de la Regencia/Ciudad que asciende a Rp674 mil millones. Esta deuda es parte de DBH de 2023-2024.

Título de la foto: Distribución de DBH en Sumatra del Norte en 2025, Gobernador de North Sumatra (North Sumatra) Nasución de Bobby Acompañado por el Secretario Regional de Sumatra del Norte, ToGap Simangunsonong, dio fondos de participación en las ganancias (DBH) a regentes/alcaldes en North Sumatra en 2025 en el Salón de Raja Inal Sirgar, viernes (8/8/2025).

Esto es al mismo tiempo una forma de compromiso de Bobby Nasuuto de completar la deuda de DBH con la regencia/ciudad. Se espera que la distribución de DBH facilite el desarrollo y el programa de gobierno en el distrito/ciudad. También fortalece la sinergia y la colaboración del gobierno central, el gobierno provincial y la regencia/pemkab.

«Con esta distribución, el gobierno regional podría completar los pagos a terceros, que se retrasaron anteriormente, facilitando programas gubernamentales, programas centrales, gobierno provincial y distrito/ciudad», dijo Bobby Nasution, durante la entrega en el Salón de Raja Inal Siregar, la oficina del gobernador de Sumatra North, la Oficina de Jalan Diponegoro, Medan, viernes (8/2025).

La deuda total del gobierno provincial de Sumatra del Norte en forma de DBH de 2023-2024 es actualmente alrededor de RP2.2 billones (RP295 mil millones en 2023 y RP1.8 billones de 2024). El gobierno provincial de North Sumatra se compromete a completar este pago de la deuda en 2025.

«En total, toda la deuda del gobierno provincial con el área es de alrededor de Rp3.5 billones (incluido DBH 2025) y estamos comprometidos a completar esto este año, para que podamos trabajar más sinergizados nuevamente, más compactos, juntos para construir North Sumatra», dijo Bobby Nasution.

Aun así, no todas las regencias/ciudades recibirán una distribución del 100% de DBH para este período. Algunas regencias/ciudades recibirán por el método de varios términos porque no cumple con varios indicadores.

La distribución no está 100% llena de consideraciones, como el cumplimiento del lado de la planificación (RPJPD, RPJMD, RKPD y RKPD), apoyo a programas nacionales y provinciales, logro de indicadores macro, informando los resultados de la evaluación de desarrollo regional e innovaciones. Además, la evaluación del lado financiero, como la determinación de la regulación del presupuesto regional, el gasto obligatorio, la idoneidad del programa y el apoyo a los programas centrales y provinciales.

«No estamos reteniendo, el gobierno está en niveles, las damas y los caballeros (jefes regionales) tienen sus propios programas, también hay programas provinciales, también hay programas centrales en los que debemos trabajar y hay algunas regiones que no han brindado apoyo total», dijo Bobby Nasution.

Presente a la presentación de este DBH, todos los regentes/alcaldes en North Sumatra y el Secretario Provincial de Sumatra del Norte Togpap Simangunsong. También estaban presentes relacionados con el gobierno provincial de Sumatra del Norte, Pajabat estructural y funcional y Regencia/OPD de la ciudad.