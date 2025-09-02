El gobierno provincial de Yakarta sacará a los destinatarios de KJP Plus y KJMU que se demuestra que están involucrados en los disturbios

Yakarta, Viva – El gobierno provincial de DKI Yakarta revocará la Asistencia para la Educación de Card Smart Card de Yakarta (KJP) Plus y la Tarjeta de Estudiante Superior de Yakarta (Kjmu) Se ha demostrado que el destinatario está involucrado en disturbios.

«Por supuesto, no seremos imprudentes. Esperaremos hasta que el proceso legal tenga una fortaleza permanente», dijo el jefe de la Oficina de Educación de DKI Jakarta, Nahdiana en Yakarta, el martes.



KJP Plus y KJMU no han sido desembolsados

Él instruyó a la fiesta escuela Para proporcionar información, asistencia y entrenamiento para que los estudiantes no participen en manifestaciones que conducen a disturbios.



«Invitamos a todas las partes, tanto las escuelas, los padres y la comunidad, a guiar y ayudar conjuntamente a nuestros hijos para que puedan canalizar opiniones de manera constructiva», dijo.

Pero él dijo que no se retiraría KJP Plus Y estudiantes de KJMU que participan en la acción de entregar opiniones, excepto cometer delitos penales.

Esto se debe a que la entrega de opiniones es el derecho constitucional de cada ciudadano, incluidos los estudiantes.

«Nuestra tarea es equiparlos y acompañarlos para poder transmitir aspiraciones de manera ordenada y responsable», dijo.

La Oficina de Educación de DKI Jackarta (DISDKK) ha tomado una serie de medidas de mitigación para garantizar la seguridad de los estudiantes y garantizar sus derechos para obtener educación.

Esto incluye dar la autoridad a la escuela para llevar a cabo el aprendizaje a distancia (PJJ) como un paso anticipatorio.

«La seguridad de nuestros hijos es una prioridad. Por lo tanto, permitimos que las escuelas implementen PJJ de acuerdo con las condiciones sobre el terreno», dijo Nahdiana.

Además, Dki Jakarta Disdik también instruyó a cada escuela a fortalecer la comunicación con los padres, para que todo el desarrollo de la situación pueda entenderse y anticiparse juntos. (Hormiga)