El gobierno provincial de Yakarta recauda 3.100 millones de IDR en donaciones comunitarias para las víctimas del desastre en Sumatra en la víspera de Año Nuevo

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) logró recaudar 3.100 millones de IDR donación comunidad en la red de festejos nocturnos Año Nuevo 2026 que luego será entregado a las comunidades afectadas por el desastre de Sumatra.

«Esta es una contribución del público de Yakarta y expresamos nuestro más profundo agradecimiento por la preocupación mostrada», dijo el Gobernador de DKI Yakarta. Pramono Anung mientras asistía a un evento de Nochevieja con el tema ‘Ciudad global de Yakarta: desde Yakarta con amor’ en la rotonda HI, en el centro de Yakarta, el miércoles por la noche.

El Gobierno Provincial de DKI celebró la víspera de Año Nuevo esta vez de una manera diferente a la de años anteriores.

Esta celebración se llevó a cabo sin fuegos artificiales y estuvo llena de donaciones y oraciones como una forma de empatía por los desastres ocurridos en Sumatra y otras regiones de Indonesia.

La serie de eventos de Año Nuevo 2026 celebrados en varios puntos de Yakarta comenzó con una oración conjunta en la que participó el Foro de Armonía Religiosa (FKUB).

Pramono espera que las oraciones y la asistencia moral, espiritual y social de los residentes de Yakarta puedan aliviar la carga de las personas en Aceh, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y otras áreas afectadas.

«Esta noche también se adaptaron varias actuaciones musicales como forma de solidaridad y preocupación por nuestros hermanos y hermanas en las zonas afectadas», añadió.

Pramono añadió que, además de las donaciones del público, hasta el 10 por ciento de los ingresos de Ancol, que es un BUMD perteneciente a DKI Yakarta, el miércoles 31 de diciembre de 2025 también se donará con fines humanitarios.

«La contribución de Ancol es ciertamente significativa y se sumará a la donación total», afirmó.

Además, Pramono explicó que la distribución de la ayuda será gestionada y distribuida por el Gobierno Provincial de DKI en colaboración con la Agencia Nacional Zakat Amil (Baznas). Dijo que el mecanismo de distribución de ayuda a través de Baznas se ha implementado varias veces para ayudar a las zonas afectadas por desastres.

Por otro lado, Pramono valoró la respuesta positiva de la comunidad a la política de eliminar los fuegos artificiales en la celebración de este Año Nuevo. Según él, el cumplimiento de esta política refleja la empatía y la madurez del pueblo de Yakarta.

«El apoyo público es extraordinario. Esto refleja la empatía y la madurez de la sociedad pluralista de Yakarta», afirmó.

También dijo que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta evaluará el formato de las celebraciones de Año Nuevo en los próximos años. Sin embargo, para él y el vicegobernador, Rano Karno, el impulso del nuevo año sigue siendo un momento para seguir trabajando y sirviendo a la comunidad.