El gobierno provincial de Yakarta preparará el cruce de Pelican en la estación de Cikini





Yakarta, Viva – Quejas de residentes relacionados pagar El acceso a la estación Cikini KRL finalmente fue seguido por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov).

Junto con PT Kai, el gobierno provincial abrirá el lado este de la estación y preparará instalaciones cruce de pelícanos para que el usuario cruce línea de cercanías más seguro.

El jefe de la Oficina de Desarrollo Provincial y Ambiental de DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, explicó que el juicio de abrir la cerca comenzó el domingo 14 de septiembre de septiembre y estaría activo en operar completamente a partir del lunes 15 de septiembre de 2025.

Las horas de funcionamiento se ajustan al servicio línea de cercaníasa saber, 05.00-24.00 Wib.

«En el gobierno provincial de DKI Jakarta estamos tratando de proporcionar soluciones a las quejas públicas relacionadas con las cercas en Estación de cikini. Además de prepararse cruce de pelícanos Completo con semáforos de seguridad, también desplegaremos el departamento de transporte y los oficiales de Satpol PP, para garantizar que la movilidad comunitaria pueda funcionar sin problemas y de manera segura «, explicó Iwan, en Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

También apeló a los automovilistas que cruzaron el lado este de la estación para que fuera más disciplinado para cumplir con las señales de tráfico y priorizar la seguridad.

«Mantengamos el orden y la comodidad en la estación de Cikini prestando atención a nuestra seguridad personal. Tenga cuidado al cruzar el cruce pelícano que se ha proporcionado», concluyó.

«Mantengamos el orden y la comodidad en la estación de Cikini prestando atención a nuestra seguridad personal. Tenga cuidado al cruzar el cruce pelícano que se ha proporcionado», concluyó.









