El gobierno provincial de Yakarta preparará el cruce de Pelican en la estación de Cikini


Yakarta, Viva – Quejas de residentes relacionados pagar El acceso a la estación Cikini KRL finalmente fue seguido por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov).

Junto con PT Kai, el gobierno provincial abrirá el lado este de la estación y preparará instalaciones cruce de pelícanos para que el usuario cruce línea de cercanías más seguro.

El jefe de la Oficina de Desarrollo Provincial y Ambiental de DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, explicó que el juicio de abrir la cerca comenzó el domingo 14 de septiembre de septiembre y estaría activo en operar completamente a partir del lunes 15 de septiembre de 2025.

Las horas de funcionamiento se ajustan al servicio línea de cercaníasa saber, 05.00-24.00 Wib.

«En el gobierno provincial de DKI Jakarta estamos tratando de proporcionar soluciones a las quejas públicas relacionadas con las cercas en Estación de cikini. Además de prepararse cruce de pelícanos Completo con semáforos de seguridad, también desplegaremos el departamento de transporte y los oficiales de Satpol PP, para garantizar que la movilidad comunitaria pueda funcionar sin problemas y de manera segura «, explicó Iwan, en Yakarta, el lunes 15 de septiembre de 2025.

También apeló a los automovilistas que cruzaron el lado este de la estación para que fuera más disciplinado para cumplir con las señales de tráfico y priorizar la seguridad.

«Mantengamos el orden y la comodidad en la estación de Cikini prestando atención a nuestra seguridad personal. Tenga cuidado al cruzar el cruce pelícano que se ha proporcionado», concluyó.

Página siguiente

«Mantengamos el orden y la comodidad en la estación de Cikini prestando atención a nuestra seguridad personal. Tenga cuidado al cruzar el cruce pelícano que se ha proporcionado», concluyó.

Página siguiente





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí