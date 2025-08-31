El gobierno provincial de Yakarta apeló a la compañía para que solicite WFH mañana

JacartaVIVA – El gobierno provincial (Pemprov) Yakarta apeló a todos compañía que viven en Yakarta para aplicar el trabajo desde casa o WFH.

La apelación fue contenida en la carta circular del gobierno provincial de Yakarta. El gobierno local pide a todos los líderes o lugares de trabajo que implementen sistemas de trabajo de WFH para sus empleados.

Más específicamente, esta regla está dirigida a empresas o lugares de trabajo cuyos territorios se ven afectados por las manifestaciones.

«Realización de trabajo desde casa (trabajo desde) para empresas o lugares de trabajo que son ubicaciones de manifestaciones o manifestaciones», en la Circular Provincial Pemprov de Yakarta, citada el domingo 31 de agosto de 2025.

La circular también contiene una apelación a las empresas que continúan operando las 24 horas o que se dedican al sector de servicios se pueden combinar con WFH y el trabajo de Office (WFO).

«Para la empresa o lugar de trabajo cuya naturaleza y tipo de trabajo se llevan a cabo continuamente (24 horas) o brindan servicios directos a la comunidad, se pueden combinar entre trabajar desde casa y trabajar desde la oficina», agregó.

Mientras tanto, la carta firmada por el jefe de la Oficina de Manpower, Transmigración y Energía de Yakarta, Syaripudin también solicitó que la compañía pudiera informar la apelación al siguiente enlace https://bit.ly/laporanwfh-aksi.

«Por lo tanto, esta circular es una preocupación, por su cooperación, gracias», escribió.

El personal especial del gobernador y vicegobernador de la comunicación pública Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim confirmó la apelación.

Explicó que se le pidió a la compañía en el área de demostración que implementara WFH. Sin embargo, aún ajustando las necesidades de la empresa.

«Con respecto al atractivo de WFH para las empresas en Yakarta, especialmente aquellas ubicadas muy juntas por el impacto de la entrega de aspiraciones masivas en la naturaleza y no obligatorias, pero ajustan las necesidades de la compañía», dijo.