El gobierno provincial de la NTB espera que Marc Márquez sea la clave del campeón mundial en MotoGP Mandalika

Asesinado, vivo – El gobierno provincial de West Nusa Tenggara espera determinar el título mundial Motogp 2025 se puede determinar en el circuito de Mandalika.

«Oramos para que la determinación del campeón mundial de MotoGP pueda estar en el circuito de Mandalika», dijo el viernes jefe de la oficina de turismo de NTB, Ahmad Nur Aulia en Mataram.

Aulia dijo que si el campeón mundial de MotoGP se puede determinar en el circuito de Mandalika, ciertamente se suma al animado interés de la audiencia que llegó al circuito del Orgullo de Indonesia.

«Ahora bien Marc Márquez nuevamente liderando. Si no en Motegi japonés. Esperamos que Marc Márquez gane en MotoGP Mandalika«Dijo.

Sin embargo, continúa aulia, incluso si la determinación de los campeones mundiales no está en Motogp indonesioSigue siendo optimista que se pueda lograr el objetivo de 121 mil espectadores.

«Sea lo que sea, debemos ser optimistas de que se pueda lograr el objetivo del número de espectadores», dijo.

Hasta la última serie en Misano, Marc Márquez ha recogido 512 puntos, mientras que Alex Márquez está en segundo lugar con 330 puntos. La diferencia entre los dos alcanza 182 puntos, el número es bastante grande. Con las seis series restantes de Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia todavía hay un total de 222 puntos de máximo (37 puntos por serie de Sprint + Racing principal).

Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

Matemáticamente, el título mundial solo está esperando el tiempo. Marc solo necesita asegurarse de que la diferencia en los puntos permanezca por encima de ciertos límites en cada serie, hasta que los rivales más cercanos ya no sean posibles.

Basado en un cálculo matemático, Marc puede bloquear inmediatamente el título en Motegi, Japón, si logró ganar al menos 4 puntos limpios sobre Alex el fin de semana. Con la adición de esa diferencia, GAP será de 186 puntos, mayor que el número máximo de puntos que Alex aún puede lograr en las cinco series restantes (185 puntos). Si se logra este escenario, Marc Márquez será nombrado oficialmente el Campeón Mundial de MotoGP 2025 en Motegi, con las cinco series restantes en una mera formalidad.

Para Indonesia, el escenario Marc Márquez en Mandalika será un momento de oro. No solo se convirtió en una nueva historia en MotoGP, sino que completar la historia del circuito de Mandalika dio a luz a los campeones mundiales.

En 2021, el Campeón Mundial de la Superbike Mundial se determinó en el Circuito Mandalika, el corredor Toprak Razgatlioglu, en ese momento en el equipo de Superbike Pata Yamaha Brixx, mientras rompió el título de Jonathan Rea desde 2015-2020.

Un año después, en 2022, el Circuito Mandalika continuó la tradición de dar a luz al campeón mundial mundial de la Superbike, esta vez, Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati) bloqueó el título mundial mundial de la superbiact en la temporada 2022 en el Circuito Mandalika para derrocar a Razgatlioglu (Yamaha Pata Brixx Superbike).

El director de Mandalika de la Asociación del Gran Premio (MGPA), Priandhi Satria, evaluó que las posibilidades de Marc Márquez de encerrar el título en Mandalika como un gran momento, porque Marc Marquez nunca había podado en el podio, una vez una carrera de sprint de podio en 2024, mientras aún está en Gresini.

«Matemáticamente, Marc Márquez puede bloquear el título en Motegi. Pero si no, entonces Mandalika seguramente será un lugar de determinación. Si eso sucede, sin duda será un tema de orgullo para Indonesia. El mundo verá a Mandalika no solo como un nuevo circuito, sino también como una etapa de historia de MOTOGP», dijo.

Priandhi dijo que MGPA había preparado pasos especiales para enfrentar esta posibilidad.

«Hemos preparado un escenario especial si la coronación del campeón mundial tuvo lugar en Mandalika. En términos de ceremonias, gestión de la audiencia, el aspecto de seguridad, todos están preparados lo más bien posible para que este momento sea ordenado, seguro y deje una profunda impresión para todo el mundo», dijo. (Hormiga)