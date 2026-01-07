El Gobierno Provincial De Java Occidental Detiene La Financiación Operativa De La Gran Mezquita De Bandung, Aquí Está La Razón

BandungVIVA – El Gobierno Provincial de Java Occidental ha suspendido oficialmente todo apoyo financiero operativo. Gran Mezquita Bandung desde principios de enero de 2026. Esta política ha provocado una grave polémica, tras el estatus de la mezquita histórica, que ahora se declara que no es un activo perteneciente al gobierno provincial de Java Occidental.

Terminación del soporte presupuesto tiene un impacto directo en las operaciones de la mezquita. En total, 23 empleados que trabajaban a través de un plan de subcontratación tuvieron que ser retirados, mientras que el presupuesto para el mantenimiento y la gestión de la mezquita se suspendió por completo.

El presidente de la Gran Mezquita Nadzir de Bandung, Roedy Wiranatakusuma, consideró que esta decisión era un paso unilateral que ignoraba la función estratégica de la mezquita como waqf del pueblo.

Según Roedy, el Gobierno Provincial de Java Occidental abdicó de toda responsabilidad alegando que la Gran Mezquita de Bandung no era un activo regional. De hecho, durante años la mezquita estuvo ubicada y administrada como si fuera un activo del gobierno provincial.

«Hasta ahora, la Gran Mezquita de Bandung se ha gestionado con un esquema y pleno apoyo del gobierno. Cuando de repente se declaró que no era un activo regional, se renunció a toda responsabilidad», dijo Roedy en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

Roedy dijo que la Gran Mezquita de Bandung es un edificio de alrededor de 215 años con una capacidad de hasta 12 mil fieles. Actualmente, el estado físico de la mezquita se considera preocupante. Nadzir señaló que había al menos 135 puntos de daños en los edificios que requerían atención inmediata. Sin embargo, estos daños ya no reciben apoyo presupuestario del gobierno provincial.

La política del Gobierno Provincial de Java Occidental también se considera contradictoria con las normas anteriores. Con base en el Decreto del Gobernador de Java Occidental Número 451.2/Kep.1155/Yansos/2002, la Gran Mezquita de Bandung ha sido designada Gran Mezquita de la Provincia de Java Occidental. Este estatus ha sido la base para la gestión y financiación por parte de los gobiernos locales.

Legalmente, la Gran Mezquita de Bandung se encuentra en la tierra waqf de Wiranatakusumah IV que está registrada desde 1994. «La escritura de promesa de Waqf y el certificado de propiedad de Waqf siguen siendo válidos y han sido renovados mediante un mecanismo de cambio de nadzir válido», dijo.

Mientras tanto, el alcalde de Bandung, Muhamad Farhan, declaró que primero verificaría la información sobre la terminación de la financiación. Enfatizó que si el gobierno provincial de Java Occidental realmente ya no financia las operaciones de la Gran Mezquita de Bandung, el gobierno de la ciudad de Bandung está dispuesto a asumir un papel para garantizar que la mezquita siga siendo próspera.