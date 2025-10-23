El gobierno provincial de DKI Yakarta hace que los permisos de conducir y todo el transporte público sean gratuitos

JacartaVIVA – Un vídeo que circula en las redes sociales muestra al gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, anunciando un programa gratuito para conceder y renovar permisos de conducir (SIM) para mujeres, así como transporte público gratuito para todos los residentes de Yakarta. El video fue subido por la cuenta de Instagram @jktnewss y fue ampliamente discutido por los internautas.

En el video, se ve a Pramono hablando en el Ayuntamiento de DKI Yakarta mientras explica la política que supuestamente cubre LRT, MRT y Transjakarta. También mencionó la provisión de instalaciones gratuitas para ASN y mujeres periodistas que quieran extender su licencia de conducir en el Ayuntamiento.

«El Ayuntamiento de Yakarta ofrece libertad o gratuidad para todos transporte publico para mujeres desde cualquier lugar que entren a Yakarta, excepto taxis. Hoy también haremos que todo el transporte público, incluidos LRT, MRT y Transjakarta, sea gratuito. «Y acabo de decidir con el vicegobernador que las mujeres periodistas que quieran ampliar su permiso de conducir podrán hacerlo gratis en el Ayuntamiento». dijo Pramono en el video.

Sin embargo, después de realizar una investigación, esta afirmación no era cierta ni engañosa. A través de su cuenta oficial de Instagram @dkijakarta, el Gobierno Provincial de DKI Yakarta enfatizó que el video viral no era información nueva, sino imágenes antiguas del evento de conmemoración del Día de Kartini el 21 de abril de 2025.

«Somos de Gobierno provincial de DKI Yakarta, dijo que el video no era información nueva, sino más bien imágenes antiguas que hablaban de la conmemoración del Día de Kartini (21 de abril de 2025), que implementó transporte gratuito específicamente para mujeres y gratuito para todos en el Día Nacional del Transporte (24 de abril de 2025). En ese momento, el Gobierno Provincial de DKI proporcionó un programa especial de transporte gratuito, que no es válido todos los días. Hasta el momento no existe ninguna nueva política en materia de transporte gratuito. Instamos al público a verificar la información antes de compartirla. «La información oficial se puede monitorear a través de los canales del Gobierno Provincial de DKI Yakarta», escribió el comunicado del Gobierno Provincial de DKI Yakarta.

De hecho, el video que muestra al Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, anunciando transporte gratuito y licencias de conducir no es una política nueva, sino una grabación antigua de la conmemoración del Día de Kartini el 21 de abril de 2025 y el Día Nacional del Transporte el 24 de abril de 2025.