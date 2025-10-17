El gobierno provincial de DKI Yakarta eliminará los CFD el 26 de octubre de 2025, esta es la razón

JacartaVIVA – El Gobierno Provincial (Pemprov) de DKI Yakarta lo ha abolido dia sin auto o CFD el domingo 26 de octubre de 2025. El motivo es que se celebrará en esa fecha. Festival de carreras de Yakarta 2025.

«La implementación del Día Libre de Vehículos Motorizados (HBKB) el domingo 26 de octubre de 2025 será cancelada», citado en un comunicado del Servicio de Transporte de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

El Servicio de Transporte de DKI Yakarta eliminará los CFD el 26 de octubre de 2025 de conformidad con el Reglamento Gubernamental de DKI Yakarta Número 12 de 2016, artículo 5, párrafo (1).

Se indica que la implementación de días libres de vehículos de motor puede cancelarse si al mismo tiempo también se llevan a cabo actividades/eventos especiales (nacionales/internacionales) cuando estas actividades/eventos requieran un acuerdo. tráfico y seguridad especial.

La Agencia de Transporte de DKI Yakarta proporciona varias bolsas. aparcamiento para los participantes que participaron en el evento. Es decir, en el estacionamiento de la Plaza Sureste; Aparcamiento Istora; Aparcamiento Elevado Lado Sur; Aparcamiento Elevado Lado Norte; Estacionamiento Acuático; Estacionamiento del campo ABC; Estacionamiento del Estadio Madya; Aparcamiento de la Mezquita Albina y aparcamiento de campo Sofbol.

Luego, el Departamento de Transporte de DKI Yakarta preparó ingeniería de tráfico en relación con el Jakarta Running Festival 2025. A continuación se detallan los detalles:

1. El tráfico desde el lado norte (Harmoni) hacia el este (Senen) puede pasar por Jalan Juanda – Jalan Pos – Jalan Gedung Seni – Jalan Lapangan Banteng Utara – Jalan Lapangan Banteng Barat – Jalan Taman Pejambon – Jalan Pejambon – Jalan Medan Merdeka Timur – Jalan Ridwan Rais – Jalan Arief Rahman Hakim – Calle Kramat Kwitang – Calle Pasar Senen – etc.;

2. El tráfico desde el norte (Harmoni) hacia el este (Kampung Melayu) puede pasar por Jalan Suryapranoto – Jalan Balikpapan – Jalan Cideng Timur – Paso subterráneo de Tanah Abang – Jalan Mas Mansyur – Jalan Dr. Satrio – Jalan Casablanca Raya – Jalan KH. Abdullah Syafei, etc.;

3. El tráfico del norte (Harmoni) al sur (Blok M) puede pasar por Jalan Suryapranoto – Jalan Balikpapan – Jalan Tomang Raya – Jalan S Parman – Jalan Pejompongan Raya – Jalan Penjernihan 1 – Giro en U en Jalan Penjernihan 1 – Jalan Pejompongan Raya – Jalan Teuku Nyak Arief – Jalan Kebayoran Baru – Jalan Kyai Maja – Jalan Panglima Polim – etc.;