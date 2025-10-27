El gobierno provincial de DKI se prepara para aumentar la tarifa de Transjakarta a 5.000 IDR

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) ha comenzado a mejorar varias instalaciones. Transjakarta antes de los planes para aumentar las tarifas del servicio. Este paso se tomó para mejorar la seguridad y comodidad de los pasajeros, así como para atraer a más personas a cambiarse al transporte público.

Lea también: Pramono libera el quiosco Lenteng Agung para ex comerciantes de Barito durante 6 meses



Gobernador de DKI Yakarta, Pramono AnungDijo que las mejoras en las instalaciones incluyen aumentar el número de autobuses eléctricos que operan en la capital. Según sus palabras, este año el número de flotas de autobuses eléctricos aumentará considerablemente.

«Ahora estamos mejorando las instalaciones, incluso este año para los autobuses eléctricos de Yakarta, que antes sólo operaban 200, ahora operarán hasta 500 autobuses eléctricos», dijo Pramono en M Bloc Space Jakarta, el lunes 27 de octubre de 2025, citado por Antara.

Lea también: Pramono sobre el derribo del Mercado Barito: Muy humano, muy humano



Espera que estas mejoras puedan hacer que los residentes de Yakarta se interesen más en utilizar el transporte público, de modo que puedan reducir gradualmente el nivel de contaminación del aire en las zonas urbanas.

Además de mejorar las instalaciones, Gobierno provincial de DKI También estamos preparando ajustes. Tarifas de Transjakarta. Según Pramono, las tarifas actuales no han cambiado desde hace mucho tiempo y ya no se equilibran con los elevados costes operativos.

Lea también: Pramono controlará a los beneficiarios de asistencia social en Yakarta involucrados en juegos de azar en línea



«Actualmente el subsidio para cada billete en realidad supera los 9.000 rupias. Es imposible si lo apoyamos solos todo el tiempo», dijo.

Aunque aún no hay una fecha definitiva, se dice que el Gobierno Provincial de DKI está determinando el momento adecuado para anunciar el aumento de tarifas. Sin embargo, Pramono confirmó que esta política no se aplicaría a ciertos grupos de personas que aún estaban en libertad.

Entre los grupos en cuestión se encuentran ASN, TNI, Polri, estudiantes, personas con discapacidad y personas mayores, que todavía pueden utilizar los servicios de Transjakarta de forma gratuita.

Actualmente, la tarifa regular de Transjakarta sigue siendo de 3.500 IDR por viaje, mientras que durante el horario económico (05.00 a 07.00 WIB) se aplica una tarifa especial de 2.000 IDR por viaje. Bajo determinadas condiciones, Transjakarta también suele ofrecer tarifas promocionales, incluso de sólo 1 IDR en determinados momentos.

La Rp. El arancel 3.500 está vigente desde 2005, es decir, casi 20 años sin cambios. Los datos de Transjakarta muestran que la tarifa actual sólo puede cubrir alrededor del 14 por ciento de los costes operativos.

El gobierno planea aumentar la tarifa a 5.000 IDR para mantener la calidad del servicio y la sostenibilidad operativa. (Hormiga)