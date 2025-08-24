El gobierno provincial de DKI Jakarta ‘All Out’ supere el atasco de tráfico TB Simatupang, ¡hasta Google Maps!

Yakarta, Viva – Se preparan una serie de pasos de manejo a corto y mediano plazo para superar congestión en el área TB SimatupangCilandak, South Yakarta.

Esto fue revelado por el coordinador adjunto del personal especial del gobernador y vicegobernador de DKI Yakarta, Yustinus Proastewo después de una reunión limitada con varios funcionarios del gobierno provincial de DKI Jakarta ayer.

«El gobernador Pramono Anung celebró una reunión limitada para obtener un informe de campo completo, formular soluciones y dar instrucciones», dijo, citado el domingo 24 de agosto de 2025.

Según él, DKI JAKARTA Gobierno provincial Ha preparado un paso de manejo a corto y mediano plazo, a saber, realizar una evaluación integral del proyecto de excavación en curso, como la planta de tratamiento de aguas residuales Paljaya (IPAL) de 7 km en Cilandak y el proyecto de tuberías Tanjung Barat a lo largo de 4 km.

«Ambos proyectos importantes están dirigidos a completarse en octubre y noviembre de 2025», dijo.

Además, el gobierno provincial de DKI Yakarta instruyó a Pam Jaya y Paljaya para acelerar el trabajo con un sistema sin parar las 24 horas, acortar la cerca del proyecto, el flagman colocado y otros pasos técnicos.

El gobierno provincial de DKI Jakarta, dijo, también coordinó con el gobierno central para regular la apertura de la entrada/salida de la carretera de peaje durante la hora pico para reducir la acumulación de vehículos.

El Gobierno Provincial de DKI Yakarta también aprovechará el área que todavía está disponible como parada de autobús o estacionamiento temporal para que el transporte público no se acumule en el lado de la carretera al levantar y bajar los pasajeros y temporalmente utilizando aceras en el área afectada del proyecto para ampliar las carreteras, especialmente en las restricciones (botellas), considerando que las aceras se pueden usar actualmente a la ubicación que no se pueden usar.

Para superar la congestión en Jalan TB Simatupang, dijo Yustinus, el gobierno provincial de DKI Yakarta fortalecerá la coordinación integrada del campo entre Polri, Agencia de Transporte, Satpol PP, Yakarta MRT, Transjakarta y otras agencias relevantes.

No solo eso, continuó, el gobierno provincial de DKI Jakarta también trabajará con Google y otras plataformas de navegación para mostrar la última información sobre el proyecto que tiene lugar, al tiempo que proporciona una ruta alternativa para los usuarios de la carretera.

Para soluciones a largo plazo, el gobierno provincial de DKI Jakarta revisará la construcción de paso subterráneo o paso elevado en la gran intersección a lo largo de la carretera TB Simatupang para controlar el flujo del tráfico.

«El gobierno provincial de DKI Jakarta espera que estos pasos puedan desentrañar inmediatamente la congestión y proporcionar consuelo a los usuarios de la carretera en el área de TB Simatupang», dijo Yustinus

También transmitió una disculpa por el inconveniente debido a la congestión en el área de TB Simatupang.

«Para los ciudadanos de Yakarta, nos disculpamos por los inconvenientes que ocurrieron. También instamos al público a cambiar al transporte público para que el volumen de vehículos en la carretera pueda reducirse», dijo. (Hormiga)