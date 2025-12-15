El gobierno provincial de DKI enviará ayuda a los comerciantes del principal mercado de Kramat Jati

Jacarta – El personal especial del Gobernador y Vicegobernador de Comunicaciones Públicas de Yakarta, Chico Hakim, dijo que el Gobierno Provincial de DKI Yakarta brindará asistencia a las víctimas. fuego en el mercado principal de Kramat Jati, en el este de Yakarta, que ocurrió el lunes por la mañana.

“Asistencia temporal como reubicación comerciante afectados y la distribución de logística de emergencia se coordinará con PD Pasar Jaya y los subdistritos locales», dijo Chico a través de un mensaje corto en Yakarta, el lunes.

Por ello, hizo un llamamiento a todos los comerciantes, vecinos y familias afectadas por el incidente a mantener la calma, obedecer los consejos de los agentes y evitar la zona del incidente por seguridad mutua.

Chico explicó que para apoyar la recuperación, el Gobierno de Yakarta formará inmediatamente un equipo de investigación con agencias relacionadas para investigar la causa exacta del incendio y prevenir incidentes similares en el futuro.

El Gobernador de DKI Yakarta, continuó Chico, también instruyó a todos los niveles del Gobierno de Yakarta a coordinar de inmediato los esfuerzos de manejo de emergencias.

«Un total de 16 vehículos de extinción de incendios con 80 efectivos del Servicio de Bomberos y Rescate de DKI Yakarta (Gulkarmat) han sido desplegados en el lugar para extinguir el incendio que aún continúa», explicó Chico.

Chico dijo que el equipo conjunto también involucró a personal de la Policía Nacional para organizar el tráfico y la evacuación, así como a funcionarios médicos para tratar a las víctimas menores heridas si fuera necesario.

Aparte de eso, el proceso de extinción se prioriza con una estrategia para evitar la propagación del fuego a otras áreas del mercado, considerando que esta área es un centro de distribución de alimentos vital para la población de Yakarta. (Hormiga)