El gobierno provincial de DKI desmantelará los postes de monorraíl estancados en Rasuna, dijo la próxima semana

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) a través del Servicio Bina Marga comenzará a realizar la demolición polo monorel estancado en la zona Rasuna dijoEl sur de Yakarta la próxima semana.

«Llevaremos a cabo el desmantelamiento del monorraíl en la tercera semana, ya sea el próximo martes o miércoles», dijo el gobernador de DKI Yakarta. Pramono Anung Wibowo en el área de Kemayoran, en el centro de Yakarta, según informó EntreMartes 6 de enero de 2036.



El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en el ayuntamiento de DKI Yakarta

Aunque los postes del monorraíl fueron desmantelados, Pramono confirmó que no habrá cierres de carreteras.

«Con la experiencia existente, Bina Marga coordinó para llevar a cabo la demolición, sin cerrar (la carretera)», dijo Pramono.

Pramono destacó además que el desmantelamiento de los postes del monorraíl fue realizado íntegramente por el Gobierno de Yakarta.

Pramono dijo que esto se debe a que Adhi Karya no respondió a la carta del Gobierno de Yakarta.

«Hemos escrito a Adhi Karya y el plazo ha pasado, lo haremos nosotros mismos. Y, más tarde donde lo pondremos, el lugar donde será demolido es, por supuesto, la plena autoridad de Yakarta», explicó Pramono.

Anteriormente, Pramono dijo que su partido le había escrito a Adhi Karya en noviembre pasado.

El gobierno de Yakarta también dio a Adhi Karya un mes para desmantelar el poste del monorraíl.

«De acuerdo con la carta de Kajati Yakarta, les pediremos que lo desmantelen y les daremos un mes», dijo Pramono.

Pramono dijo que pasaría un mes desde el momento en que Adhi Karya recibió la carta.

Si antes de esa fecha Adhi Karya no lleva a cabo la demolición, enfatizó Pramono, Gobierno provincial de DKI quien intervendrá para desmontar él mismo el poste del monorraíl.

Pramono incluso afirmó que su partido había preparado un presupuesto regional de ingresos y gastos (APBD) para el desmantelamiento del poste.



Gobernador de Yakarta, Pramono Anung

Además, Pramono dijo que su partido había preparado un plan de seguimiento después del desmantelamiento de los postes del monorraíl.

El terreno utilizado para los postes abandonados se utilizará para la ampliación de carreteras y la construcción de senderos peatonales a lo largo de Jalan HR Rasuna Said.