El gobierno preparará datos para informes de envenenamiento similares a Pandemi Covid-19

Yakarta, Viva – El gobierno prepara pasos decisivos para fortalecer la escolta del programa de alimentos nutricionales gratuitos (Mbg) Después del surgimiento del caso envenenamiento alimento.

El ministro de salud, Budi Gunadi Sadikin, dijo que la decisión se tomó de los resultados de la reunión, directamente para mejorar sistema informes y supervisión del programa.

Budi dijo que el sistema de registro de casos de envenenamiento en el futuro se parecerá a un modelo informe Covid-19 que una vez se aplicó.



Jefe de BGN Dadan Hindayana revisó a los estudiantes de envenenamiento de MBG en West Bandung

«Usaremos la cantidad de sistemas de informes que ahora se han establecido para la intoxicación alimentaria de los Puskesmas y DHO, tanto si es todos los días, cada semana existe y la cifra se consolidará entre BGN Y el Ministerio de Salud «, dijo en una conferencia de prensa, jueves 2 de octubre de 2025.

Agregó que el esquema de informes se puede hacer diariamente, semanalmente o mensualmente para que los datos sean más medibles.

«Si es necesario, por ejemplo, hay una actualización diaria, semanal y mensual como solíamos hacer durante Covid-19», dijo Budi.

En la misma ocasión, el ministro coordinador de la División de Alimentos Zulkifli Hasan enfatizó que el gobierno se movía rápidamente cada vez que había un informe de envenenamiento relacionado con MBG. Eso, dijo, fue una dirección directa para el presidente Prabowo Subianto.

«El gobierno continúa asegurándose de que el programa MBG se ejecute de manera segura según SOP y en Target.

Hizo hincapié en que el programa gratuito de alimentación nutritiva es una gran política cuyo impacto es muy amplio, pero el desafío tampoco es ligero.

«El programa del presidente es un gran fundamental y tiene un impacto amplio y los desafíos no son ligeros, siempre el alcance es grande», concluyó.

Anteriormente, el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana explicó los datos de las personas que experimentaron envenenamiento después de comer un menú nutricional gratuito (MBG). Reveló que hasta 6.517 personas experimentaron envenenamiento desde enero de 2025. Dadan dijo que la mayor cantidad de envenenamiento ocurrió en Java hasta 45 casos.

Esto fue revelado por Dadan en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025

En su presentación, dividió tres áreas de monitoreo de MBG, a saber, la Región 1 en la isla de Sumatra, Región II de la Isla Java y la Región III para el este de Indonesia.



Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

«La distribución de casos de trastornos digestivos o casos en SPPG se puede ver del 6 de enero al 31 de julio, hubo aproximadamente 24 casos de incidentes. Mientras que del 1 de agosto al anoche hubo 51 casos de incidentes», dijo Dadan.

Dadan explicó que se obtuvieron más de 6 mil datos de enero a septiembre de 2025.

«Cuando se ve desde la distribución de casos, entonces vemos que en la Región I se registran que hay 1.307 trastornos digestivos, esta Región II ya no ha aumentado más de 4,147 más la que está en Garut, tal vez 60 personas, la Región III hay 1.003 personas», dijo.