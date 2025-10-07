El gobierno prepara una línea directa para el edificio Pesantren, quiere colapsar

Yakarta, Viva – El gobierno inmediatamente abre un servicio de línea directa (servicio de comunicación directa por teléfono) para las personas que desean quejarse edificio Escuela, especialmente internados que son propensos a colapsar o colapsar.

Leer también: La respuesta de Luhut, el Ministro de Finanzas Purbaya sigue siendo el trofeo del presupuesto MBG si no se absorbe hasta octubre



Con respecto al número de servicio de la línea directa, el gobierno publicará inmediatamente al público en el futuro cercano.

«Abrimos la línea directa, más tarde le dijeron al número. Por favor, transmitir al público, Pesantren que se siente vulnerable, solo consulte con la línea directa», dijo el Ministro Coordinador (Menko) para el empoderamiento comunitario Abdul Muhaimin Iskandar en una conferencia de prensa en el Ministerio de Bueces de Obras Públicas, Jakarta, martes.

Leer también: Presidente de Madagascar señalando a General como el nuevo primer ministro





El equipo de SAR evacuó a las víctimas de la Al Khoziny Islamic Boarding School Musala se derrumbó el lunes (29/9)

Dijo que el servicio de la línea directa ayudaría al gobierno junto con la comunidad a verificar y revisar, superar, así como superar si había problemas de construcción en un pesantreno.

Leer también: Se detuvo la enseñanza y el aprendizaje en Al Khozy



Además de los servicios de línea directa, el gobierno formó inmediatamente un grupo de trabajo (Fuerza de Tarea) para la construcción de un pesantreno, que tenía la tarea de realizar controles y rehacer datos con la comunidad y los gobiernos regionales (PEMDA).

El ministro coordinador, Muhaimin, dijo que el grupo de trabajo tenía la intención de evitar más desastre relacionado con el edificio Pesantren.

«Después de hacer la auditoría, mientras continuamos realizando un inventario y verificación, encontraremos el presupuesto más tarde. Hasta qué punto y cuánto presupuesto lo anunciaremos. Pero, por supuesto, el gobierno es modesto primero, no puede ser todo», dijo.

Por otro lado, el ministro coordinador espera que los gerentes de las escuelas de Bording Board de Pesantren en el país para mejorar los permisos de construcción o la aprobación del edificio (PBG).

«Esto debe renovarse. Todo pesantreno, se despierta tan pequeño como debe haber PBG. Por lo tanto, mientras arregla eso, el Ministro de Obras Públicas garantiza todo tipo de licencias gratuitas», dijo.

También le pidió al pesantreno que estaba en el proceso de construcción o revitalización de edificios para detenerse y garantizar su licencia primero.

«Lo importante es garantizar que todos los procesos de construcción sin permiso para detenerlo, deténgalo primero. Le pido a todos los pesantren que están construyendo para que se detengan temporalmente porque tienen que ser permiso», dijo Muhaimin.

Anteriormente, el edificio Mushala en el tercer piso Pone Al Khoziny en Buduran, Regency Sidoarjo, colapsó el lunes (29/9) en medio de la renovación. Durante el incidente, cientos de estudiantes rezaban en la congregación y estaban atrapados bajo los escombros.