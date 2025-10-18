El Gobierno prepara un presupuesto de 7.000 millones de IDR para que Santri estudie la construcción

Jacarta – El gobierno ha asignado un presupuesto de 7 mil millones de IDR para capacitación y certificación de experiencia estudiantes en el campo construcción.

El programa de capacitación y certificación que realiza el Ministerio de Obras Públicas (PU) se impartió a 25 mil estudiantes repartidos en 10 provincias.

«Para capacitación «Anteriormente, para 25.000 estudiantes en 10 provincias, era de unos 7.000 millones de euros», dijo el Ministro de Obras Públicas (PU), Dody Hanggodo, el viernes 17 de octubre de 2025.

Dody también explicó que los fondos provinieron del presupuesto no utilizado. Obtendrán permiso del Ministerio de Finanzas.

Por otro lado, Dody dijo que se espera que esta capacitación y certificación pueda mejorar las habilidades de satri, especialmente en el sector de la construcción.

«Nuestra esperanza es algún tipo de vocación. Si en el futuro se interesan por el sector de la construcción, sí, está bien», afirmó.

Como se informó anteriormente, el Ministro Coordinador (Menko) para el Empoderamiento Comunitario, Abdul Muhaimin Iskandar, dijo que el gobierno brindaría capacitación y certificación en habilidades de construcción a los estudiantes.

Esta capacitación se realizará a través del Ministerio de Obras Públicas (PU).

«El Ministerio de Obras Públicas (PU) y su personal están listos para capacitar y sumar habilidad santri», dijo, después de la Reunión a Nivel Ministerial (RTM) en su oficina, el viernes 17 de octubre de 2025.

Cak Imin explicó que esta formación y certificación está destinada a estudiantes mayores de 18 años.

«Para aumentar el conocimiento y la vocación», explicó.

Por otro lado, Cak Imin reveló que el gobierno formará un grupo de trabajo especial para garantizar la idoneidad de las instalaciones e infraestructura en entornos educativos y religiosos.

En este caso, estamos colaborando con el Ministerio de Religión (Kemenag) para llevar a cabo investigaciones sobre los edificios de internados islámicos.

«Para los internados islámicos somos más integrales y junto con el Ministro de Asuntos Religiosos llevamos a cabo estudios, búsquedas y también regulamos los internados islámicos para que cumplan con las leyes y reglamentos existentes», dijo.

tvOnenews/Aldi Herlanda