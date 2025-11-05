El gobierno prepara un plan de PSO de pago de deuda a plazos, utilizando parte del presupuesto estatal

Jacarta – confirmó el director general de Danantara, Rosan Roeslani gobierno estará presente en la reestructuración de la financiación de proyectos coche rápido Yakarta-Bandung o Whooshpero no la totalidad irá con cargo al Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN).

Lea también: Erick Thohir revela los comentarios de Prabowo después de que la selección de Indonesia no pudiera llegar al Mundial de 2026



Según él, el gobierno y las partes relacionadas están ultimando un esquema de financiamiento que cubra la parte de responsabilidad del gobierno y las entidades comerciales.

«Había coordinación anteriormente. En el futuro, con respecto a Whoosh, hay una parte donde la obligación de servicio público (PSO) será asumida por el gobierno, y también hay una parte donde las instalaciones y operaciones serán asumidas conjuntamente», dijo Rosan a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 5 de noviembre de 2025.

Lea también: Fadli Zon presenta 49 nombres de candidatos a héroes a Prabowo, incluido Suharto



Rosan explicó que el régimen PSO u obligación de servicio público aún está en fase de discusión. Sin embargo, dijo, el gobierno seguirá desempeñando el papel que le ordena la ley, especialmente en el financiamiento de infraestructura y servicios de transporte masivo.

Lea también: Prabowo pone su cuerpo a silbar, PSI: un estadista claro y sabio



«Actualmente estamos ultimando esto, pero antes nos dijeron que el gobierno definitivamente estará presente. La infraestructura y el transporte masivo es responsabilidad del gobierno. Sin embargo, las instalaciones y operaciones pueden ser administradas por empresas estatales u otras entidades comerciales», añadió.

Se sabe que el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto confirmó que él sería el responsable de la polémica deuda Tren rápido Yakarta-Bandung o Whoosh. El Jefe de Estado pagará la deuda de Whoosh por valor de 1,2 billones de euros al año.

«Básicamente no hay problema, por eso pagamos tal vez 1,2 billones de rupias al año», dijo Prabowo después de inaugurar la estación Tanah Abang Baru, Yakarta, el martes 4 de noviembre de 2025.

Por otro lado, Prabowo cree que el tren rápido Whoosh tiene muchos beneficios para la sociedad. Uno de ellos es reducir los atascos y la contaminación del aire.

«Los beneficios, la reducción de los atascos de tráfico, la reducción de la contaminación, la aceleración de los viajes, todo esto debe calcularse», afirmó.

Aparte de eso, dijo Prabowo, la presencia del tren rápido Whoosh hizo que Indonesia dominara la tecnología. El proyecto del tren rápido también se ha convertido en un símbolo de amistad entre Indonesia y China.

«No importa, el Presidente de la República de Indonesia ha asumido la responsabilidad. Somos fuertes, tenemos dinero, el dinero que fue corrompido se ahorra», dijo.



Coche veloz [Humas PT KCIC] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Prabowo enfatizó anteriormente que sería responsable de resolver la polémica sobre la deuda del tren rápido Whoosh. Dijo que había estudiado la polémica de Whoosh y pidió al público que no se preocupara por la polémica.