El gobierno prepara inmediatamente viviendas permanentes para las víctimas de las inundaciones de Aceh-Sumatra

Jacarta – Ministro Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (PMK), Pratikno decir gobierno actualmente diseñando la construcción de viviendas temporales (huntara) y residencia permanente (cazar) para víctima inundación flashes y deslizamientos de tierra en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Pratikno lo transmitió después de que su partido, junto con BNPB, visitara el centro de Tapanuli, el sur de Tapanuli y Sibolga, que se vieron afectados por inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

«Actualmente nos centramos en la respuesta de emergencia. Al mismo tiempo que la respuesta de emergencia, estamos comenzando a planificar la rehabilitación y reconstrucción, la preparación de refugios, viviendas temporales, preparación de viviendas permanentes», dijo Pratikno en una conferencia de prensa el domingo 30 de noviembre de 2025.

Espera que el período de respuesta de emergencia pueda completarse pronto. Para que las personas puedan volver a sus actividades normales.

«En el menor tiempo posible, la gente se recuperará rápidamente, realizará sus actividades con normalidad y será más resiliente para afrontar futuros desastres», afirmó.

En esa ocasión, Pratikno también pidió al público comprensión sobre el proceso de manejo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra y los impactos experimentados por la comunidad. Dijo que había muchos obstáculos para manejar este desastre.

«Además de la comprensión de la comunidad, nos enfrentamos a muchos obstáculos, por ejemplo el despliegue de equipos pesados, que no es fácil. Pero seguiremos intentándolo», concluyó Pratikno.