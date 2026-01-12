El gobierno prepara fondos de 60 millones de IDR para que los residentes construyan casas afectadas por el desastre de Sumatra

banda AcehVIVA – Presidente del Grupo de Trabajo (Task Force) para la Aceleración de la Rehabilitación y Reconstrucción Post-Desastre (RR). Sumatra quien también es el Ministro del Interior (Ministro del Interior) Tito Karnavian dio al gobierno regional tres días para completar la recopilación de datos Casa Los residentes afectados por el desastre sufrieron daños menores a moderados.

Lea también: ¡Espantoso! Se incendiaron 14 casas y convecciones en Tambora, las pérdidas alcanzaron los 1.700 millones de IDR, la causa resultó ser…



«Di tres días a partir de ayer para verificar el nivel BNPBverificado por la Oficina Central de Estadísticas y Capil. «Si el BNPB ha liquidado el dinero en tres días, pague inmediatamente 15 millones de rupias por la casa con daños leves y 30 millones de rupias por daños moderados», dijo el ministro del Interior, Tito Karnavian, en Aceh Tamiang, el domingo, mientras revisaba el progreso de la recuperación del desastre y brindaba asistencia con cientos de carretillas y fideos instantáneos al Gobierno de Regencia de Aceh Tamiang (Pemkab).



Residuos de troncos tras la inundación en el internado islámico Darul Mukhlisin Aceh Tamiang

Lea también: Al ser la zona más afectada, se abrirá en Aceh el puesto principal tras la catástrofe de Sumatra.



El Ministro del Interior dijo que las comunidades afectadas necesitan ayuda para limpiar sus casas del lodo de las inundaciones, especialmente las más pesadas. Con este presupuesto, dijo, se espera que pueda aligerar la carga de los residentes y se pueda hacer solo o con la cooperación familiar.

Para las casas gravemente dañadas y perdidas (arrasadas por las aguas), continuó el Ministro del Interior, hay dos opciones: seguir esperando en tiendas de campaña y recibir dinero, o trasladarse a viviendas temporales (Huntara), que actualmente se están construyendo con 600 unidades.

Lea también: TNI completa la construcción de 17 puentes Bailey después de las inundaciones en Sumatra



Luego, para la segunda opción, dijo el Ministro del Interior, se les dio una tarifa de 1,8 millones de IDR al mes durante tres meses, y esto podría extenderse como dinero para esperar hasta que se construyera la nueva residencia.

«O si quiere construirlo usted mismo, por favor constrúyalo, con los fondos de 60 millones de IDR del BNPB», dijo el ministro del Interior, Tito Karnavian.

Además, el Ministro del Interior quiere que los refugiados que todavía están en tiendas de campaña regresen lo antes posible después de recibir fondos para reparar sus casas, para que no haya demasiadas personas viviendo en campos de refugiados.



El helicóptero Caracal de la Fuerza Aérea de Indonesia aterriza con ayuda en Bener Meriah, en el centro de Aceh.

«Porque no es saludable, hay personas que empiezan a enfermarse en las tiendas de campaña y luego hay quienes sienten lástima por los bebés. Bueno, por eso ayer acudí al gobierno regional y el regente me dijo que, en la medida de lo posible, transmitieran primero los datos sobre las personas cuyas casas sufrieron daños leves y moderados», dijo el Ministro del Interior, Tito Karnavian. (Hormiga)