El gobierno prepara el estímulo 8+4 para los nuevos graduados de aprendizaje para OJOL

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de asuntos económicos, Airlangga Hartartocelebró una reunión con el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi SadewaPara arrastrar el paquete económico que el gobierno llevará a cabo hasta finales de 2025 para impulsar la productividad y alentar el crecimiento económico nacional.

Se anunciaron varios programas nuevos después de la reunión entre Airlangga y Purbaya, los cuales discutieron la preparación de las publicaciones presupuestarias que supervisarían los programas estímulo económico el.

«Entonces, este paquete económico es una serie de cosas que se están preparando, y se discutirán con ministros relacionados», dijo Airlangga en una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.



Ministro de Asuntos Económicos de Coordinación, Airlangga Hartarto, en una conferencia de prensa que lanza Alfi Convex 2025, en la Oficina del Ministerio de Asuntos Económicos, Yakarta, miércoles 2 de julio de 2025 Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Varios de estos programas incluyen el aumento del aprendizaje para los estudiantes que acaban de graduarse Graduado frescopara que los aprendices del sector gubernamental obtengan ingresos.

Luego también está la expansión del impuesto a cargo del gobierno (PPN DTP), que actualmente se está ejecutando en el sector de la industria laboral intensiva o de la vivienda y se expandirá a otros sectores.

Además, también hay un programa de asistencia alimentaria que se ha estado funcionando y continuará durante los próximos tres meses, así como la provisión de instalaciones de empleo de BPJ a los trabajadores de taxis de motocicletas en línea (ojol) cuyas contribuciones son pagadas por el gobierno 50 por ciento.

«Luego también facilitó el empleo de BPJ para instalaciones de vivienda, renovaciones y propiedad de la vivienda», dijo Airlangga.

En general, Airlangga dijo que hay un programa 8+4 que se armonizará según sea necesario. Donde, ahora también se está preparando el presupuesto total, para resolverse nuevamente el lunes 15 de septiembre de 2025.

«Ya existe (el valor) y nos estamos preparando. Cerraremos el lunes, más tarde arreglaremos el valor total. El programa total será 8+4 y más tarde también estará en el enlace y coincidirá», dijo.