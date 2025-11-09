El gobierno planea limitar los juegos de PUBG debido a la explosión en SMAN 72 Yakarta

Jacarta – El presidente Prabowo Subianto planea limitar juego en línea que contiene violencia como resultado de la explosión en SMAN 72, Kelapa Gading, norte de Yakarta, el pasado viernes 7 de noviembre de 2025.

Este discurso fue expresado por el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, después de asistir a una reunión limitada presidida por el Presidente Prabowo en su residencia privada, Jalan Kertanegara, en el sur de Yakarta, el domingo 9 de noviembre de 2025.

«Antes dijo que todavía tenemos que pensar en limitar y tratar de encontrar una salida a la influencia de los juegos en línea», dijo Prasetyo.

Este discurso surgió porque había una serie de cosas negativas en los juegos en línea que se temía que influyeran. generación tiempo.

«Es posible que haya algunas cosas en este juego en línea que no sean buenas, lo que podría afectar a nuestras generaciones futuras», dijo.



Armas de fuego en el lugar de la explosión en SMAN 72 Yakarta

También dio un ejemplo de uno de los juegos en línea que se planea limitar, a saber PUBG. En el juego, dijo, hay tipos de armas que peligroso si lo estudia la generación más joven.

«Por ejemplo, PUBG. Ahí está, podríamos pensar que hay restricciones. Hay varios tipos de armas allí, también son muy fáciles de aprender, son incluso más peligrosas. Esto es psicológico, las personas que están acostumbradas a cometer violencia son algo que podría volverse normal», dijo.

Además de las restricciones a los juegos online, en la reunión Prabowo también destacó el incidente explosivo. SMAN 72 Yakarta Es una advertencia para todas las partes. Prabowo pidió al público regenerar la conciencia social y reactivar la vida social.

«También habló de cómo las organizaciones juveniles deben volver a estar activas, los scouts deben volver a estar activos», dijo.

El Jefe de Estado también pidió a los docentes y al personal educativo aumentar su vigilancia y atención, especialmente si hay algo sospechoso.

«En el entorno escolar, los profesores y el personal docente deben estar más conscientes o atentos cuando hay algo sospechoso», afirmó.