El gobierno paga deuda y BI para proteger la estabilidad del rupia, las reservas de divisas indonesias disminuyen en agosto de 2025

Yakarta, Viva – Registros de Bank Indonesia reservas de divisas RI experimentó una disminución en agosto de 2025. Desde US $ 152 miiar en julio de 2025, disminuyó a US $ 150.7 mil millones.

La disminución en CADEV es causada por varios factores. Incluido el pago Deuda extranjero Gobierno hasta la estabilización del tipo de cambio rupia que se ve afectado por la actual incertidumbre global.

«La posición de las reservas de divisas de Indonesia a fines de agosto de 2025 sigue siendo alta en 150.7 mil millones de dólares estadounidenses», dijo el Director Ejecutivo del Departamento de Comunicación Ramdan Denny Prakoso fue citado de su declaración el lunes 8 de septiembre de 2025.

Reveló que la posición de las reservas de divisas a fines de agosto de 2025 era equivalente a financiar 6.3 meses importar o 6.1 meses de importación y pago de la deuda extranjera del gobierno. Y está por encima de los estándares internacionales de adecuación durante unos 3 meses de importación.

Edificio Bank Indonesia (vista frontal) Foto : Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis

«Bank Indonesia evalúa que las reservas de divisas pueden apoyar la resistencia de los sectores externos y mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero», agregó.

Dijo que en el futuro banco Indonesia verá las reservas de divisas adecuadas para apoyar la resistencia de los sectores externos en línea con las perspectivas de las exportaciones que se mantienen. El saldo de las transacciones de capital y financieros que se predice que continuarán registrando un excedente, así como las percepciones positivas de los inversores de las perspectivas de la economía nacional y los atractivos rendimientos de inversiones.

«El banco Indonesia continúa aumentando la sinergia con el gobierno para fortalecer la seguridad externa para mantener la estabilidad económica para apoyar el crecimiento económico sostenible», concluyó.

