El gobierno otorgó la Medalla Honorífica Satyalancana Wira Karya a seis figuras

lunes 1 de junio de 2026 – 15:21 WIB
Jacarta – El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, otorgó la marca honorífica Satyalancana Wira Karya en el ámbito del gobierno en la gestión, desarrollo y construcción de recursos marinos y pesqueros en 2025 a seis cifras. La adjudicación se establece en el Decreto Presidencial de la República de Indonesia (Keppres) Número 126/TK/Año 2025.
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Este premio es una forma de reconocimiento estatal por los servicios de los destinatarios en el desarrollo del sector marino y pesquero en las zonas costeras de la región. La procesión de colocación de marcas honoríficas fue llevada a cabo por el Ministro del Interior (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian en el edificio Sasana Bhakti Praja (SBP) del Ministerio del Interior (Kemendagri), Yakarta, el lunes (6/01/2026).
En su discurso, el Ministro del Interior agradeció la dedicación de los premiados en el sector marítimo y pesquero. Según él, la adjudicación ha pasado por un largo proceso y mecanismo, que incluye la participación de varios ministerios/instituciones que son miembros del equipo del comité de selección (pansel).
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«Después de pasar por un proceso de selección por parte del comité de selección, el equipo conjunto y también verificaciones de campo, Alhamdulillah, damas y caballeros fueron elegidos para recibir este premio honorífico», dijo el Ministro del Interior.
Añadió que aunque la ceremonia de premiación se realizó de manera simple y solemne, esto no disminuyó la esencia del reconocimiento del Estado por estas figuras. Además, dijo, Indonesia tiene un gran potencial en el sector marítimo y pesquero, por lo que esta adjudicación es un momento importante.
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Según el Ministro del Interior, el enorme potencial marítimo de Indonesia también va acompañado de desafíos en su gestión y desarrollo. Por lo tanto, se necesitan figuras que sean capaces de impulsar el desarrollo del sector marino y pesquero desde el principio hasta el final.
“También tenemos lagos y grandes embalses artificiales, cuyo número ronda los 1.500… Bueno, esto tiene todo el potencial para poder extraer recursos naturales y este regalo de Dios para beneficio de nuestra comunidad”, dijo.
Además, el Ministro del Interior espera que el desarrollo del sector marítimo se pueda llevar a cabo de forma óptima y respetuosa con el medio ambiente, por ejemplo mediante el desarrollo de la conservación marina, que produce productos de alto valor. Por otro lado, espera que el premio pueda estimular a los gobiernos regionales (Pemda) a seguir innovando en el avance del sector marítimo.
«Es importante para nosotros leer el potencial de nuestra región y aprovecharlo al máximo. Y las damas y caballeros que fueron elegidos hoy tienen esa ventaja», subrayó.
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Los galardonados con el premio Satyalancana Wira Karya fueron el gobernador de Sumatra del Sur Herman Deru, el gobernador de las islas Riau Ansar Ahmad, el regente de Demak Eisti’anah, el regente de Pangkajene y las islas (Pangkep) Muhammad Yusran Lalogau, el alcalde de Manado Andrei Angouw y el jefe del Servicio Marítimo y de Pesca de la provincia de Java Oriental, Muhammad Isa Anshori.