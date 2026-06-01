El gobierno otorgó la Medalla Honorífica Satyalancana Wira Karya a seis figuras

Jacarta – El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, otorgó la marca honorífica Satyalancana Wira Karya en el ámbito del gobierno en la gestión, desarrollo y construcción de recursos marinos y pesqueros en 2025 a seis cifras. La adjudicación se establece en el Decreto Presidencial de la República de Indonesia (Keppres) Número 126/TK/Año 2025.

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Este premio es una forma de reconocimiento estatal por los servicios de los destinatarios en el desarrollo del sector marino y pesquero en las zonas costeras de la región. La procesión de colocación de marcas honoríficas fue llevada a cabo por el Ministro del Interior (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian en el edificio Sasana Bhakti Praja (SBP) del Ministerio del Interior (Kemendagri), Yakarta, el lunes (6/01/2026).

En su discurso, el Ministro del Interior agradeció la dedicación de los premiados en el sector marítimo y pesquero. Según él, la adjudicación ha pasado por un largo proceso y mecanismo, que incluye la participación de varios ministerios/instituciones que son miembros del equipo del comité de selección (pansel).

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«Después de pasar por un proceso de selección por parte del comité de selección, el equipo conjunto y también verificaciones de campo, Alhamdulillah, damas y caballeros fueron elegidos para recibir este premio honorífico», dijo el Ministro del Interior.

Añadió que aunque la ceremonia de premiación se realizó de manera simple y solemne, esto no disminuyó la esencia del reconocimiento del Estado por estas figuras. Además, dijo, Indonesia tiene un gran potencial en el sector marítimo y pesquero, por lo que esta adjudicación es un momento importante.

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Según el Ministro del Interior, el enorme potencial marítimo de Indonesia también va acompañado de desafíos en su gestión y desarrollo. Por lo tanto, se necesitan figuras que sean capaces de impulsar el desarrollo del sector marino y pesquero desde el principio hasta el final.

“También tenemos lagos y grandes embalses artificiales, cuyo número ronda los 1.500… Bueno, esto tiene todo el potencial para poder extraer recursos naturales y este regalo de Dios para beneficio de nuestra comunidad”, dijo.

Además, el Ministro del Interior espera que el desarrollo del sector marítimo se pueda llevar a cabo de forma óptima y respetuosa con el medio ambiente, por ejemplo mediante el desarrollo de la conservación marina, que produce productos de alto valor. Por otro lado, espera que el premio pueda estimular a los gobiernos regionales (Pemda) a seguir innovando en el avance del sector marítimo.

«Es importante para nosotros leer el potencial de nuestra región y aprovecharlo al máximo. Y las damas y caballeros que fueron elegidos hoy tienen esa ventaja», subrayó.