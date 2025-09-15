El gobierno ofrece un descuento del 50 por ciento de las contribuciones JKK y JKM para OJOL a Courier

Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación (Menko) para la economía, Airlangga Hartarto declarado que el gobierno dio oficialmente descuento contribuciones Garantía de pérdida de accidentes de trabajo (JKK) y Una garantía de muerte (JKM).

Leer también: El gobierno prepara el estímulo 8+4 para los nuevos graduados de aprendizaje para OJOL



Este descuento de contribución solo se otorga a los trabajadores que no son de los pase, como los conductores de transporte en línea o OJOL a los correos.

«Así que esto es que los trabajadores no receptores de la sala de recepción son conductores de transporte en línea u OJOL, taxi en motocicleta, conductores, correos y logística.

Leer también: Responsabilidad de capital gubernamental del hotel, restaurante, taza de impuestos sobre la renta de los empleados hasta finales de 2025



Airlangga dijo que el descuento dado por el gobierno fue del 50 por ciento para las contribuciones JKK y JKM.

«Entonces, JKK y JKM, por supuesto, esperamos que esto pueda ser aceptado por Ojol y los fondos necesarios son RP36 mil millones y preparados por BPJ», dijo.

Leer también: Airlangga está apuntando a una transacción total en Harbolnas 2025 para alcanzar RP 35 billones



Con respecto a JKK, Airlangga dijo que el gobierno estableció la provisión de compensación de muerte 48 veces, compensación por 56 veces por salario, una beca de Rp174 millones para dos niños y una garantía de muerte de 42 millones de Rp.