¡El gobierno oficial de los Estados Unidos está cerrado, el destino de cientos de funcionarios públicos en la bocina!

Yakarta, Viva -El gobierno de los Estados Unidos cerró oficialmente después de que el Senado no aprobó el presupuesto anual el martes por la noche, 30 de septiembre de 2025. La votación en el Senado terminó con 55-45, o menos de 60 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley (RUU) de financiación.

Esta situación desencadena una gran incertidumbre para los empleados federales y la comunidad que dependen de los servicios gubernamentales. Además, la amenaza de cierre esta vez se considera más grave que antes, porque la Casa Blanca amenaza la posibilidad de terminación del empleo permanente (PHK) para los empleados federales.

Alrededor de 300,000 trabajadores han sido afectados a principios de este año, y ahora las tensiones políticas en Capitol Hill han aumentado considerablemente, lo que empeora la incertidumbre económica y social. Lanzarse desde El guardiánAquí están las artículos de fiesta relacionados apagar comoComo se resume el miércoles 1 de octubre de 2025.

¿Qué es el cierre del gobierno?

Cuando no se logra un compromiso, algunas agencias gubernamentales dejan de operar. Hasta que el Congreso actúe, varios servicios federales pueden detenerse o perturbar temporalmente porque algunas agencias detienen todas las funciones no esenciales.

El cierre se ha convertido en una característica en un presupuesto polarizado del presupuesto del Congreso, como en 2018 durante un cierre de 34 días, el más largo en la era moderna. En ese momento, alrededor de 800,000 de 2.1 millones de empleados federales no trabajaron sin recibir pagos.

La causa del conflicto de este año

La causa del conflicto esta vez es el Congreso que no ha aprobado el diseño del presupuesto a corto plazo. El Partido Republicano, que controla las dos salas del Congreso, rechazó el compromiso y desafió a los demócratas a rechazar el diseño temporal que extendió fondos hasta el 21 de noviembre.

El borrador había aprobado el DPR, pero falló en el Senado a principios de este mes. Presidente de los Estados Unidos Donald Trump acusando a los demócratas como partidos responsables. Mientras tanto, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer solo mencionó que todavía había grandes diferencias entre su partido y el gobierno.

Los demócratas requieren una extensión de los subsidios para que los costos del seguro de salud sigan siendo asequibles, un reembolso reducido de Medicaid y la recuperación de la reducción de la financiación de los medios públicos. Hayem Jeffries afirmó que los demócratas «no se sentirán intimidados» por la amenaza de despidos de empleados federales.

¿Por qué la amenaza de este año es más grave?

La nota de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB) instruyó a la agencia para que se preparara no solo para un permiso temporal, sino también despidos permanentes si se produce el cierre. OMB previamente dirigió esfuerzos para reducir el número de empleados federales como parte de la campaña de eficiencia del gobierno.

La presidenta de AFL-CIO, Liz Shuler, enfatizó que los empleados del gobierno habían sufrido lo suficiente debido a recortes masivos este año. «No son un peón para el juego político presidencial», dijo.

El impacto del cierre como

Se espera que alrededor de 750,000 empleados federales sean licenciantes todos los días durante el cierre. Las operaciones importantes como el Seguro Social, Medicare, los deberes militares, la aplicación de la inmigración y el control del tráfico aéreo continúan funcionando, pero se pueden interrumpir otros servicios. La entrega de cartas y operaciones de la oficina de correos continuará funcionando normalmente.

El Ministerio de Educación declaró que casi todos sus empleados serían permisos, mientras que la mayoría de los empleados del Departamento de Seguridad Nacional continúan funcionando. El cierre cerró anteriormente el Parque Nacional, el Museo Smithsonian, la velocidad de los viajes aéreos, las inspecciones de seguridad alimentaria pospuesta y la audiencia de inmigración pospuesta.

Aunque los efectos económicos son ampliamente no se sienten de inmediato, el analista advierte que el cierre prolongado puede frenar el crecimiento, interrumpir el mercado y erosionar la confianza pública.