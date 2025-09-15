El gobierno oficial anunció el paquete de estímulo económico 8+4+5, esta es la lista

Yakarta, Viva – El gobierno anunció oficialmente el paquete estímulo económico 2025 llamado 8+4+5 el lunes 15 de septiembre de 2025.

El paquete de estímulo consistió en 8 programas de aceleración en 2025, 4 programas continuaron en 2026 y 5 programas de empleo.

El paquete de estímulo económico fue anunciado oficialmente por el ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto Después de una reunión con el Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto y Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa.

«La reunión con el Presidente y la reunión con el Presidente discutida se relacionó con la política que se tomará, que llamamos el Programa de paquetes económicos en 2025», dijo Airlangga en una conferencia de prensa en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, lunes de 1525 de septiembre.

«Constando 8 programas de aceleración en 2025, 4 programas que continuaron en 2026 y 5 programas relacionados con el pilar del gobierno para el empleo», continuó.

Los 8 programas de aceleración en 2025 incluyen:

1. Programa de aprendizaje de graduados de educación superior (máximo recién graduado 1 año)

2. Expansión pph Artículo 21 DTP para trabajadores en el sector relacionado con el turismo

3. Asistencia alimentaria período de octubre-noviembre 2025

4. Descuento Contribuciones de seguros de accidentes de trabajo (JKK) y Death Insurance (JKM) para el transporte en línea de BPU/OJOL (incluidos Ojek Penkalan, Driver, Courier y Logistics) durante 6 años durante 6 años

5. Programa de servicios de servicio adicional (MLT) Perumann BPJS Empleo

6. Programa de efectivo para trabajo (efectivo para el trabajo) Kemenhub y Kemenpu

7. PP28/2025 Implementación Programa de desregulación

8. Programa urbano (Proyecto piloto DKI Jakarta) Mejora de la calidad del asentamiento y proporciona plataformas de marketing y conciertos de MSME

4 programas continuaron en 2026:

1. Extensión del período de utilización de la PPH final al 0,5% para los contribuyentes de MSME en 2026 y ajustes al destinatario del PPH final al 0,5% para el contribuyente de UM KM

2. Extensión de PPH 21 DTP -> para trabajadores en el turismo del sector relacionado (APBN 2026)

3. Artículo 21 DTP PPH – para trabajadores en la industria laboral intensiva (APBN 2026)

4. Programa de descuento de JKK y JKM Luran para todos los destinatarios de no aviso (BPU)

5 programas de absorción de mano de obra

1. Operaciones KDKMP (Village/ Kelurahan Merah Putih Cooperative)

2. Replantación en las plantaciones populares

3. Pueblo de pescadores rojos y blancos

4. Revitalización de Pantura Ponds

5. Modernización de barcos de pesca