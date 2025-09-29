El gobierno nombra a Shirish Chandra Murmu como Vicegobernador de RBI







El comité de nombramientos del gabinete ha aprobado el nombramiento de Shirish Chandra Murmu como el nuevo vicegobernador del Banco de la Reserva de la India (RBI) por un período de tres años, dijeron las fuentes el lunes, informaron el PTI.

Dijeron que el gabinete aprobó su nombramiento por un período de tres años a partir de la fecha de unirse al cargo a partir del 9 de octubre o después.

Murmu se hará cargo de M Rajeshwar Rao, cuyo extendido mandato de cinco años llega a su fin el 8 de octubre.

Rao fue nombrado por primera vez en septiembre de 2020 por un período de tres años y posteriormente recibió dos extensiones, en 2023 y 2024.

Murmu se desempeña actualmente como director ejecutivo en el RBI, donde supervisa el Departamento de Supervisión.

Según la Ley RBI de 1934, el Banco Central debería tener cuatro gobernadores adjuntos, dos de las filas, uno del sector de la banca comercial y un economista para encabezar el Departamento de Política Monetaria, según el PTI.

Los otros tres gobernadores adjuntos son T Rabi Sankar, Swaminathan J y Poonam Gupta.

Rao fue nombrado Diputado por primera vez Gobernador en septiembre de 2020 por un período de tres años y recibió una extensión de un año en 2023, seguida de otra extensión en 2024. Por lo tanto, Rao completaría un total de cinco años el 8 de octubre.

El nombramiento de Murmu completa el panel adjunto de Gobernadores de cuatro miembros en el RBI.

Reunión de RBI MPC para comenzar el lunes, el anuncio de la tasa de política el miércoles

Mientras tanto, el Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de la Reserva de la India comenzará hoy su reunión de tres días en Mumbai para decidir las tasas de políticas, según el ANI.

Los miembros del comité se reunirán para discutir y deliberar sobre las tasas de repositorio y revisar las condiciones económicas prevalecientes antes de llegar a una decisión.

La reunión está programada para continuar durante tres días, después de lo cual el anuncio del resultado de la política monetaria se obtendrá el miércoles 1 de octubre.

El enfoque de la reunión será evaluar el estado actual del economía y determinar si se requieren cambios en las tasas de política clave para respaldar el crecimiento mientras se gestiona la inflación.

El gobernador de RBI, Sanjay Malhotra, anunciará el resultado de la reunión el miércoles a las 10 a.m., informó el ANI.

El anuncio proporcionará claridad sobre la decisión del comité con respecto a las tasas de repo y otras medidas de política relacionadas. El resultado de la política monetaria es observado de cerca por los mercados, empresas y formuladores de políticas por su impacto en los costos de los préstamos y la actividad económica general.

(con entradas PTI y ANI)





