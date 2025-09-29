El gobierno no será aprobado por la gestión de los partidos políticos en caso de conflicto

Yakarta, Viva – Ministro coordinador de derecho, derechos humanos, inmigración y correcciones, Yusril Ihza Mahendra confirma que la actitud del gobierno es neutral y no se pone de lado con ningún campamento para abordar la dinámica interna que ocurrió en el cuerpo del Partido de Desarrollo Unido (PPP).

Esto fue transmitido por Yusril para responder al décimo Congreso del PPP en Ancol del sábado a domingo del 27 al 28 de septiembre de 2025, lo que dio a luz a dos Presidente Elegido, a saber, Muhammad Mardiono y Agus Suparmanto.

Ambos afirmaron ser elegidos por aclamación y reclamaron un liderazgo legítimo de acuerdo con el PPP de PPP. Ambos también registrarán inmediatamente la composición de la nueva administración después del Ministerio de Derecho.

«El gobierno debe ser objetivo y no debe ponerse del lado de uno de los campamentos en conflicto en la dinámica interna de cualquier parte», dijo Yusril cuando se confirmó en Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Yusril se aseguró de que el gobierno sería muy cuidadoso al aprobar la composición de la nueva administración de PPP más tarde. Invitó al Presidente de los Dos PPP del Congreso a registrar la composición de la gerencia al Ministerio de Coordinación adjuntando varios documentos de apoyo.

«Se requiere que el gobierno estudie cuidadosamente la solicitud para garantizar cuál está de acuerdo con las normas legales aplicables y cuáles no», dijo.

Yusril enfatizó que el gobierno no querría y no quería interferir en la dinámica interna de ninguna de las partes. Según él, los conflictos internos del partido son un asunto que debe resolverse internamente de acuerdo con el anuncio/arte y la ley de partidos políticos aplicables.

«El gobierno no intervendrá. Si es posible, ambas partes no le piden al gobierno que sea un facilitador o facilitador de conflicto interno interno. Porque esto puede interpretarse como una forma de intervención o presión sutil del gobierno», dijo Yusril.

Hizo hincapié en que en un país democrático, los partidos políticos jugaron un papel importante como el principal pilar de la democracia. El gobierno quiere que todas las partes sean independientes y puedan completar su propia dinámica interna, tanto a través de deliberaciones, tribunales de partidos y foros judiciales.

Por esta razón, al aprobar la gerencia de los partidos políticos, Yusril dijo que la única consideración del gobierno era consideraciones legales.

«Si se produce un conflicto interno, el gobierno no pondrá en marcha la composición de la nueva administración, sino que esperará el logro del acuerdo interno de la parte, la decisión del tribunal de la parte o una decisión judicial con fuerza legal permanente», dijo

«El gobierno no puede usar consideraciones políticas para aprobar la composición de cualquier gestión de partidos políticos», agregó